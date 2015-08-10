Новости
На ВДНХ пройдет сезон ночных экскурсий Они будут проводиться по средам и пятницам
Weekend
В Москве пройдет ночная экскурсия по метро в вагоне 1934 года
Участники побывают на месте съемок фильма «Берегись автомобиля» и в блокпосте Часовой башни
Weekend
В Москве пройдет ночная экскурсия по метро в вагоне 1934 года Участники побывают на месте съемок фильма «Берегись автомобиля» и в блокпосте Часовой башни
Новости парков
На ВДНХ стартует серия вечерних экскурсий
Посетителям расскажут про арку главного входа, павильоны центральной аллеи, площадь промышленности и местный «Гастроном»
Новости парков