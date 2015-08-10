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Новости

На ВДНХ пройдет сезон ночных экскурсий

Они будут проводиться по средам и пятницам

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Новости

На ВДНХ пройдет сезон ночных экскурсий Они будут проводиться по средам и пятницам

Weekend

В Москве пройдет ночная экскурсия по метро в вагоне 1934 года

Участники побывают на месте съемок фильма «Берегись автомобиля» и в блокпосте Часовой башни

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Weekend

В Москве пройдет ночная экскурсия по метро в вагоне 1934 года Участники побывают на месте съемок фильма «Берегись автомобиля» и в блокпосте Часовой башни

Город

На ВДНХ 22 июня стартуют ночные экскурсии

Они будут идти по средам и пятницам

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Город

На ВДНХ 22 июня стартуют ночные экскурсии Они будут идти по средам и пятницам

Новости парков

На ВДНХ стартует серия вечерних экскурсий

Посетителям расскажут про арку главного входа, павильоны центральной аллеи, площадь промышленности и местный «Гастроном»

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Новости парков

На ВДНХ стартует серия вечерних экскурсий Посетителям расскажут про арку главного входа, павильоны центральной аллеи, площадь промышленности и местный «Гастроном»