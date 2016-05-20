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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Началось голосование за лучшие городские проекты. The Village номинировали на премию

MUF Community Awards вручают каждый год за лучшие инициативы в 13 областях

Началось голосование за лучшие городские проекты. The Village номинировали на премию

Два российских фильма включили в шорт-лист «Оскара»

Победителей назовут 9 февраля

Два российских фильма включили в шорт-лист «Оскара»

Кирилл Серебренников трижды номинирован на премию «Золотая маска»

Победителей объявят 27 марта 2019 года

Кирилл Серебренников трижды номинирован на премию «Золотая маска»

«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»

Картина поборется за приз среди фильмов на иностранном языке

«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»

Google назвал лучшие приложения для Android за 2016 год

Лучшей игрой признали Clash Royale, а лучшим приложением — Houzz

Google назвал лучшие приложения для Android за 2016 год