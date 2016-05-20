Началось голосование за лучшие городские проекты. The Village номинировали на премию
MUF Community Awards вручают каждый год за лучшие инициативы в 13 областях
Кирилл Серебренников трижды номинирован на премию «Золотая маска»
Победителей объявят 27 марта 2019 года
«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»
Картина поборется за приз среди фильмов на иностранном языке
Google назвал лучшие приложения для Android за 2016 год
Лучшей игрой признали Clash Royale, а лучшим приложением — Houzz