Самолет «Нордавиа» вернулся в Москву из-за трещины в стекле
На борту лайнера находились 132 пассажира
«Нордавиа» и Red Wings сообщили об объединении
На базе авиакомпаний появится холдинг под единым управлением для повышения финансовой устойчивости
Росавиация сняла ограничения по сроку действия сертификата авиакомпании «Нордавиа»
Ограничения ввели 31 мая
Росавиация ограничила срок действия сертификата авиакомпании «Нордавиа»
Перевозчик утверждает, что это решение не повлияет на работу компании
Летчик — о том, как бороться со стрессом Человек, который много летает сам и руководит другими пилотами, рассказывает, что делать в стрессовой ситуации
Летчик — о том, как бороться со стрессом Человек, который много летает сам и руководит другими пилотами, рассказывает, что делать в стрессовой ситуации
В России появится ещё один лоукостер
«Нордавиа» изменит специализацию в сторону низкобюджетных перевозок