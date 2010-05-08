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«Собор Парижской Богоматери» Гюго стали покупать в два раза чаще после пожара в Нотр-Даме

При этом книги об истории и архитектуре Нотр-Дама не стали популярнее

«Собор Парижской Богоматери» Гюго стали покупать в два раза чаще после пожара в Нотр-Даме
При этом книги об истории и архитектуре Нотр-Дама не стали популярнее

Собор Парижской Богоматери после пожара

Возгорание в одном из самых известных готических храмов Европы удалось потушить лишь спустя 12 часов

Собор Парижской Богоматери после пожара
Возгорание в одном из самых известных готических храмов Европы удалось потушить лишь спустя 12 часов

Сталинград 2.0 Разговор с одним голландцем возле лампы-обогревателя парижского вокзала Gar de l'Est, где-то в начале января, около часа ночи.

Сталинград 2.0
Разговор с одним голландцем возле лампы-обогревателя парижского вокзала Gar de l'Est, где-то в начале января, около часа ночи.