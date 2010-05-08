«Собор Парижской Богоматери» Гюго стали покупать в два раза чаще после пожара в Нотр-Даме
При этом книги об истории и архитектуре Нотр-Дама не стали популярнее
«Собор Парижской Богоматери» Гюго стали покупать в два раза чаще после пожара в Нотр-Даме При этом книги об истории и архитектуре Нотр-Дама не стали популярнее
Собор Парижской Богоматери после пожара
Возгорание в одном из самых известных готических храмов Европы удалось потушить лишь спустя 12 часов
Собор Парижской Богоматери после пожара Возгорание в одном из самых известных готических храмов Европы удалось потушить лишь спустя 12 часов
Сталинград 2.0 Разговор с одним голландцем возле лампы-обогревателя парижского вокзала Gar de l'Est, где-то в начале января, около часа ночи.