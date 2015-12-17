Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Граффити с деревьями от департамента природопользования

Рисунки появились в честь Года экологии

Граффити с деревьями от департамента природопользования

Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве
Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве

Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Две пиццерии «Аличе пицца» закрываются

Пиццерии сети работали на Новослободской и Мясницкой улицах

Две пиццерии «Аличе пицца» закрываются

На Новослободской открылась бургерная Lucky Burger

В меню есть бургеры с говядиной, курицей и рыбой

На Новослободской открылась бургерная Lucky Burger

В баре Garden: Beer and Coffee появилась еда

Еду для заведения готовит проект Foody

В баре Garden: Beer and Coffee появилась еда

Здание культурного центра ГУ МВД могли поджечь

Возгорания на двух этажах здания полиции возникли, вероятно, по отдельности

Здание культурного центра ГУ МВД могли поджечь

В Москве загорелся культурный центр МВД (обновлено)

Пожар парализовал движение по одной из центральных улиц столицы

В Москве загорелся культурный центр МВД (обновлено)