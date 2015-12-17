Граффити с деревьями от департамента природопользования
Рисунки появились в честь Года экологии
Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Мясной ресторан «Южане», гастропаб Funky Food, а также устричный бар в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Две пиццерии «Аличе пицца» закрываются
Пиццерии сети работали на Новослободской и Мясницкой улицах
На Новослободской открылась бургерная Lucky Burger
В меню есть бургеры с говядиной, курицей и рыбой
В баре Garden: Beer and Coffee появилась еда
Еду для заведения готовит проект Foody
Здание культурного центра ГУ МВД могли поджечь
Возгорания на двух этажах здания полиции возникли, вероятно, по отдельности
В Москве загорелся культурный центр МВД (обновлено)
Пожар парализовал движение по одной из центральных улиц столицы