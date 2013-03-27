Новости
В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в новостных агрегаторах
«Яндекс» и Mail.ru могут столкнуться со сложностями при владении собственными сервисами
Новости
В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в новостных агрегаторах «Яндекс» и Mail.ru могут столкнуться со сложностями при владении собственными сервисами
Новости
Роскомнадзор включил «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов
Агрегаторы должны проверять достоверность информации и удалять ее по предписанию Роскомнадзора
Новости
Роскомнадзор включил «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов Агрегаторы должны проверять достоверность информации и удалять ее по предписанию Роскомнадзора
Город
Роскомнадзор запустил реестр новостных агрегаторов
В реестр включили уже два новостных агрегатора
Город
Роскомнадзор запустил реестр новостных агрегаторов В реестр включили уже два новостных агрегатора
Новости
Поисковикам хотят прописать особый статус
Тогда они смогут сохранить свои новостные агрегаторы, не регистрируясь в качестве СМИ, но всё равно должны будут соблюдать ряд правил
Новости
Поисковикам хотят прописать особый статус Тогда они смогут сохранить свои новостные агрегаторы, не регистрируясь в качестве СМИ, но всё равно должны будут соблюдать ряд правил
Успех дня
За две недели обновлённое приложение Flipboard скачали 3 млн человекЗа две недели обновлённое приложение Flipboard скачали 3 млн человек
Успех дня
За две недели обновлённое приложение Flipboard скачали 3 млн человек За две недели обновлённое приложение Flipboard скачали 3 млн человек
Новости
Новостной агрегатор Flipboard добавил возможность создания журнала
Каждый пользователь сможет выбирать свой контент и делиться им с другими
Новости