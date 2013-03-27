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Новости

В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в новостных агрегаторах

«Яндекс» и Mail.ru могут столкнуться со сложностями при владении собственными сервисами

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Новости

В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в новостных агрегаторах «Яндекс» и Mail.ru могут столкнуться со сложностями при владении собственными сервисами

Новости

Роскомнадзор включил «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов

Агрегаторы должны проверять достоверность информации и удалять ее по предписанию Роскомнадзора

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Новости

Роскомнадзор включил «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов Агрегаторы должны проверять достоверность информации и удалять ее по предписанию Роскомнадзора

Город

Роскомнадзор запустил реестр новостных агрегаторов

В реестр включили уже два новостных агрегатора

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Город

Роскомнадзор запустил реестр новостных агрегаторов В реестр включили уже два новостных агрегатора

Новости

Поисковикам хотят прописать особый статус

Тогда они смогут сохранить свои новостные агрегаторы, не регистрируясь в качестве СМИ, но всё равно должны будут соблюдать ряд правил

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Новости

Поисковикам хотят прописать особый статус Тогда они смогут сохранить свои новостные агрегаторы, не регистрируясь в качестве СМИ, но всё равно должны будут соблюдать ряд правил

Успех дня
За две недели обновлённое приложение Flipboard скачали 3 млн человекЗа две недели обновлённое приложение Flipboard скачали 3 млн человек
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Успех дня

За две недели обновлённое приложение Flipboard скачали 3 млн человек За две недели обновлённое приложение Flipboard скачали 3 млн человек

Новости

Новостной агрегатор Flipboard добавил возможность создания журнала

Каждый пользователь сможет выбирать свой контент и делиться им с другими

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Новости

Новостной агрегатор Flipboard добавил возможность создания журнала Каждый пользователь сможет выбирать свой контент и делиться им с другими