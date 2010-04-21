31 новое место, открывшееся за год Glenuill, «Уголёк», «Одесса-мама», «ЦДЛ», несколько новых ресторанов Зотова и Раппопорта и новые кофейни — мы собрали в одном посте стоящие места, открывшиеся в 2014 году