15 мест, которые вдохновляют петербуржцев Карта с интересными местами Санкт-Петербурга, в которых предпочитают отдыхать и восстанавливать силы местные жители
15 мест, которые вдохновляют петербуржцев Карта с интересными местами Санкт-Петербурга, в которых предпочитают отдыхать и восстанавливать силы местные жители
Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
16 новых кафе и ресторанов Москвы MØS, «Юность», Buba, Hite, «Китайские новости», Pinch, «Рыбы нет» и другие — мы собрали в одном посте стоящие места, открывшиеся в 2015 году
16 новых кафе и ресторанов Москвы MØS, «Юность», Buba, Hite, «Китайские новости», Pinch, «Рыбы нет» и другие — мы собрали в одном посте стоящие места, открывшиеся в 2015 году
25 новых кафе и ресторанов зимы Новый ресторан Ильи Тютенкова, вторые «Китайские новости», вторая бургерная Burger Heroes, две Magnolia Bakery и ещё несколько мест — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой
25 новых кафе и ресторанов зимы Новый ресторан Ильи Тютенкова, вторые «Китайские новости», вторая бургерная Burger Heroes, две Magnolia Bakery и ещё несколько мест — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой
18 новых крафтовых пабов МосквыThe Village — о барах с крафтовым пивом, открывшихся за последние восемь месяцев в Москве
18 новых крафтовых пабов Москвы The Village — о барах с крафтовым пивом, открывшихся за последние восемь месяцев в Москве
31 новое место, открывшееся за год Glenuill, «Уголёк», «Одесса-мама», «ЦДЛ», несколько новых ресторанов Зотова и Раппопорта и новые кофейни — мы собрали в одном посте стоящие места, открывшиеся в 2014 году
31 новое место, открывшееся за год Glenuill, «Уголёк», «Одесса-мама», «ЦДЛ», несколько новых ресторанов Зотова и Раппопорта и новые кофейни — мы собрали в одном посте стоящие места, открывшиеся в 2014 году
В Москве открылось новое кафе OMG! Coffee
Новое кафе на Старой Басманной каждый будний день проводит бесплатные дегустации.
Открытия недели: Zupperia, «Крылышко или ножка», кооператив «Чёрный», DoubleDutch
Два новых проекта шеф-повара Уильяма Ламберти, постоянный кофейный угол кооператива «Черный» и собственный гаспропаб шеф-повара Дмитрия Зотова — The Village о самых интересных открытиях недели.
Новое книжное кафе В конце апреля книжное кафе Билингвы возобновит работу под новым названием «Книги». Здесь будут продаваться книги, кофе и выпечка, проходить встречи с авторами и презентации книг.