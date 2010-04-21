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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером
ПРОМО
Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером 10 неожиданных мест на карте города
Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером
ПРОМО

Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером
10 неожиданных мест на карте города

15 мест, которые вдохновляют петербуржцев
15 мест, которые вдохновляют петербуржцев Карта с интересными местами Санкт-Петербурга, в которых предпочитают отдыхать и восстанавливать силы местные жители
15 мест, которые вдохновляют петербуржцев

15 мест, которые вдохновляют петербуржцев
Карта с интересными местами Санкт-Петербурга, в которых предпочитают отдыхать и восстанавливать силы местные жители

Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона»
Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона»

Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона»
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве

16 новых кафе и ресторанов Москвы
16 новых кафе и ресторанов Москвы MØS, «Юность», Buba, Hite, «Китайские новости», Pinch, «Рыбы нет» и другие — мы собрали в одном посте стоящие места, открывшиеся в 2015 году
16 новых кафе и ресторанов Москвы

16 новых кафе и ресторанов Москвы
MØS, «Юность», Buba, Hite, «Китайские новости», Pinch, «Рыбы нет» и другие — мы собрали в одном посте стоящие места, открывшиеся в 2015 году

25 новых кафе и ресторанов зимы
25 новых кафе и ресторанов зимы Новый ресторан Ильи Тютенкова, вторые «Китайские новости», вторая бургерная Burger Heroes, две Magnolia Bakery и ещё несколько мест — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой
25 новых кафе и ресторанов зимы

25 новых кафе и ресторанов зимы
Новый ресторан Ильи Тютенкова, вторые «Китайские новости», вторая бургерная Burger Heroes, две Magnolia Bakery и ещё несколько мест — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой

18 новых крафтовых пабов Москвы

18 новых крафтовых пабов МосквыThe Village — о барах с крафтовым пивом, открывшихся за последние восемь месяцев в Москве

18 новых крафтовых пабов Москвы

18 новых крафтовых пабов Москвы
The Village — о барах с крафтовым пивом, открывшихся за последние восемь месяцев в Москве

31 новое место, открывшееся за год
31 новое место, открывшееся за год Glenuill, «Уголёк», «Одесса-мама», «ЦДЛ», несколько новых ресторанов Зотова и Раппопорта и новые кофейни — мы собрали в одном посте стоящие места, открывшиеся в 2014 году
31 новое место, открывшееся за год

31 новое место, открывшееся за год
Glenuill, «Уголёк», «Одесса-мама», «ЦДЛ», несколько новых ресторанов Зотова и Раппопорта и новые кофейни — мы собрали в одном посте стоящие места, открывшиеся в 2014 году

В Москве открылось новое кафе OMG! Coffee

Новое кафе на Старой Басманной каждый будний день проводит бесплатные дегустации.

В Москве открылось новое кафе OMG! Coffee

Открытия недели: Zupperia, «Крылышко или ножка», кооператив «Чёрный», DoubleDutch

Два новых проекта шеф-повара Уильяма Ламберти, постоянный кофейный угол кооператива «Черный» и собственный гаспропаб шеф-повара Дмитрия Зотова — The Village о самых интересных открытиях недели.

Открытия недели: Zupperia, «Крылышко или ножка», кооператив «Чёрный», DoubleDutch

Новое книжное кафе
Новое книжное кафе В конце апреля книжное&nbsp;кафе Билингвы возобновит работу под&nbsp;новым&nbsp;названием&nbsp;«Книги». Здесь будут продаваться книги, кофе и выпечка, проходить встречи с авторами и презентации книг.
Новое книжное кафе

Новое книжное кафе
В конце апреля книжное&nbsp;кафе Билингвы возобновит работу под&nbsp;новым&nbsp;названием&nbsp;«Книги». Здесь будут продаваться книги, кофе и выпечка, проходить встречи с авторами и презентации книг.