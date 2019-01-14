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«Быт обычных людей»: Как жанр «Нового пейзажа» показывает Россию
Искусство
«Быт обычных людей»: Как жанр «Нового пейзажа» показывает РоссиюФотографы против эстетики захолустья
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«Быт обычных людей»: Как жанр «Нового пейзажа» показывает Россию
Искусство

«Быт обычных людей»: Как жанр «Нового пейзажа» показывает Россию Фотографы против эстетики захолустья