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Новости

Snapchat поможет распространять новостные сюжеты от NowThis News

Компании ведут переговоры о возможном сотрудничестве

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Новости

Snapchat поможет распространять новостные сюжеты от NowThis News Компании ведут переговоры о возможном сотрудничестве

Читайте завтра: 5 медиа будущего
Облако знаний
Читайте завтра: 5 медиа будущегоHopes & Fears составил список из пяти проектов, обещающих изменить современную журналистику.
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Читайте завтра: 5 медиа будущего
Облако знаний

Читайте завтра: 5 медиа будущего Hopes & Fears составил список из пяти проектов, обещающих изменить современную журналистику.

Новости

Американские журналисты запустили мобильное приложение с видеоновостями NowThisNews

Компанию создал сооснователь Huffington Post Кеннет Лерер

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Новости

Американские журналисты запустили мобильное приложение с видеоновостями NowThisNews Компанию создал сооснователь Huffington Post Кеннет Лерер