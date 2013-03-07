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Snapchat поможет распространять новостные сюжеты от NowThis News
Компании ведут переговоры о возможном сотрудничестве
Новости
Snapchat поможет распространять новостные сюжеты от NowThis News Компании ведут переговоры о возможном сотрудничестве
Облако знаний
Читайте завтра: 5 медиа будущегоHopes & Fears составил список из пяти проектов, обещающих изменить современную журналистику.
Облако знаний
Читайте завтра: 5 медиа будущего Hopes & Fears составил список из пяти проектов, обещающих изменить современную журналистику.
Новости
Американские журналисты запустили мобильное приложение с видеоновостями NowThisNews
Компанию создал сооснователь Huffington Post Кеннет Лерер
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