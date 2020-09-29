22 рецепта завтраков, обедов и ужинов Шакшука, тальятелле алла водка, оладьи и блинчики, сэндвичи с пастрами и многое другое
22 рецепта завтраков, обедов и ужинов Шакшука, тальятелле алла водка, оладьи и блинчики, сэндвичи с пастрами и многое другое
В ресторане Bjorn появились обеды
Каспер Гаард и Герман Медведев разработали специальное дневное меню для заведения
В Glenuill появились обеды
В обеденном меню — два супа, несколько закусок и горячих блюд, а также десерты
В ресторане «Фаренгейт» появились бизнес-ланчи
Обеды готовят по будням с 12:00 до 16:00 за 490 рублей
Интервью: Повар Марья Самсом о необычных форматах ресторанов The Village поговорил с Марьей Самсом, поваром, телеведущей и журналистом, о месте художника в кулинарии и необычных форматах ресторанов.