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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Совет дня
29 сентября 2020

Отменить корпоративы и запретить обеды на рабочих местах

22 рецепта завтраков, обедов и ужинов
22 рецепта завтраков, обедов и ужинов Шакшука, тальятелле алла водка, оладьи и блинчики, сэндвичи с пастрами и многое другое
22 рецепта завтраков, обедов и ужинов

22 рецепта завтраков, обедов и ужинов
Шакшука, тальятелле алла водка, оладьи и блинчики, сэндвичи с пастрами и многое другое

В ресторане Bjorn появились обеды

Каспер Гаард и Герман Медведев разработали специальное дневное меню для заведения

В ресторане Bjorn появились обеды

В Glenuill появились обеды

В обеденном меню — два супа, несколько закусок и горячих блюд, а также десерты

В Glenuill появились обеды

В ресторане «Фаренгейт» появились бизнес-ланчи

Обеды готовят по будням с 12:00 до 16:00 за 490 рублей

В ресторане «Фаренгейт» появились бизнес-ланчи

Интервью: Повар Марья Самсом о необычных форматах ресторанов
Интервью: Повар Марья Самсом о необычных форматах ресторанов The Village поговорил с Марьей Самсом, поваром, телеведущей и журналистом, о месте художника в кулинарии и необычных форматах ресторанов.
Интервью: Повар Марья Самсом о необычных форматах ресторанов

Интервью: Повар Марья Самсом о необычных форматах ресторанов
The Village поговорил с Марьей Самсом, поваром, телеведущей и журналистом, о месте художника в кулинарии и необычных форматах ресторанов.

Новое место: «Лавка»
Новое место: «Лавка» На «Арме» открывается гастро-культурный центр с фермерскими продуктами и другими активностями «Лавка».
Новое место: «Лавка»

Новое место: «Лавка»
На «Арме» открывается гастро-культурный центр с фермерскими продуктами и другими активностями «Лавка».