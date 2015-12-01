В Telegram добавили новую возможность для обхода блокировок
Она поможет спасти мессенджер во время изоляции Рунета
Разработчики Tor выпустили официальную Android-версию анонимного браузера (обновлено)
Альфа-версию приложения тестировали с сентября
Эксперт: Wi-Fi в московском метро используют для выявления прокси-серверов Telegram
Разработчик Леонид Евдокимов рассказал об опасностях подключения к сети MT_FREE
Роскомнадзор разблокировал IP-адреса Alibaba
Ведомство обнаружило в подсети IP-адреса Telegram и блокирует их отдельно
Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров
Ресурсы помогали Telegram обходить блокировку
Роскомнадзор разблокировал 3 миллиона адресов Amazon
IP-адреса, которые Telegram использует для обхода блокировок, теперь блокируются отдельно
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Роскомнадзор — о блокировке IP-адресов Google
В ведомстве подтвердили намеренную блокировку ресурсов компании
Пользователи сообщили о проблемах с доступом к Google
Роскомнадзор заблокировал несколько десятков IP-адресов поисковика
Госструктуры начали массово закупать VPN
Тендеры на покупку виртуальных сетей объявили Росгвардия, Пенсионный фонд и Русгидро
Причина блокировки Telegram, стоячие места в «Победе» и финальный трейлер «Дэдпула-2» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Роскомнадзор заблокировал 18 VPN и прокси-серверов
Так ведомство пытается ограничить доступ к Telegram
Роскомнадзор против интернета, заманивание студентов в Россию и перезапуск «Афиши»
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Какую долю Telegram смог заблокировать Роскомнадзор
Глава РКН отчитался о блокировке 18 миллионов IP-адресов
Юристы «Агоры» помогут владельцам заблокированных сервисов
Для получения правовой поддержки нужно связаться с правозащитниками
Роскомнадзор начал борьбу со средствами обхода блокировок Telegram
Ведомство добавило в выгрузку адреса сервиса TGProxy и проекта от Vee Security
Владельцев прокси-серверов предупредили о предстоящей блокировке
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Их использование могут ограничить в случае трудностей при блокировке Telegram
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Ответственность за устранение способов обхода блокировок хотят возложить на Роскомнадзор
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