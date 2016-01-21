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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ресторан Ladurée обновил меню десертов

Из прежних сладостей остались только два пирожных

Ресторан Ladurée обновил меню десертов

В новогоднем меню Burger Heroes появились бургер с мандарином и какао

Сезонное предложение действительно до февраля

В новогоднем меню Burger Heroes появились бургер с мандарином и какао

В ресторане Sempre сменились шеф-повар и меню

На место Дмитрия Климова пришел британец Оливер Доллард

В ресторане Sempre сменились шеф-повар и меню

В ресторане «Жаръ Grill & Bar» обновили меню

Обновленное меню запустил новый шеф-повар заведения Константин Гущин

В ресторане «Жаръ Grill & Bar» обновили меню

Рестораны на ВДНХ обновили сезонное меню на осень

Посетителям предложат согревающие напитки и горячие пироги

Рестораны на ВДНХ обновили сезонное меню на осень

В ресторане Sixty появились бургеры с крабом и десерт в форме фуражки

В заведении прошло сезонное обновление меню

В ресторане Sixty появились бургеры с крабом и десерт в форме фуражки

В «Кофемании» обновилось меню

Туда добавили легкие сбалансированные блюда

В «Кофемании» обновилось меню

В ресторане «Южане» полностью обновилось меню

Ассортимент мяса в основном меню ресторана расширился

В ресторане «Южане» полностью обновилось меню

BB&Burgers откроет в Москве несколько новых заведений

Также в сети бургерных появится обновленное меню

BB&Burgers откроет в Москве несколько новых заведений

В ресторане Юлии Высоцкой La Stanza появилось новое меню

Гостям предлагают чёрный бургер с каракатицей и айоли и салат с сердцевиной пальмы

В ресторане Юлии Высоцкой La Stanza появилось новое меню

В ресторане «Vаниль» обновилось меню

Обновилось как меню закусок, так и меню основных блюд

В ресторане «Vаниль» обновилось меню

Бывший гитарный техник Земфиры возглавил кухню «Мастерской» и сменил меню

На разработку меню повар потратил около двух недель и перепробовал, как говорят в баре, две тонны продуктов

Бывший гитарный техник Земфиры возглавил кухню «Мастерской» и сменил меню

В ресторане Soluxe Club обновилось меню

Шеф-повар Чэнь Юнцзян ввёл в каждый раздел меню традиционные китайские блюда и свои авторские находки

В ресторане Soluxe Club обновилось меню