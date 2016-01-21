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Новости

Ресторан Ladurée обновил меню десертов

Из прежних сладостей остались только два пирожных

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Ресторан Ladurée обновил меню десертов Из прежних сладостей остались только два пирожных

Новости

В новогоднем меню Burger Heroes появились бургер с мандарином и какао

Сезонное предложение действительно до февраля

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В новогоднем меню Burger Heroes появились бургер с мандарином и какао Сезонное предложение действительно до февраля

Новости

В ресторане Sempre сменились шеф-повар и меню

На место Дмитрия Климова пришел британец Оливер Доллард

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В ресторане Sempre сменились шеф-повар и меню На место Дмитрия Климова пришел британец Оливер Доллард

Новости

В ресторане «Жаръ Grill & Bar» обновили меню

Обновленное меню запустил новый шеф-повар заведения Константин Гущин

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В ресторане «Жаръ Grill & Bar» обновили меню Обновленное меню запустил новый шеф-повар заведения Константин Гущин

Новости

Рестораны на ВДНХ обновили сезонное меню на осень

Посетителям предложат согревающие напитки и горячие пироги

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Рестораны на ВДНХ обновили сезонное меню на осень Посетителям предложат согревающие напитки и горячие пироги

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В ресторане Sixty появились бургеры с крабом и десерт в форме фуражки

В заведении прошло сезонное обновление меню

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Новости

В ресторане Sixty появились бургеры с крабом и десерт в форме фуражки В заведении прошло сезонное обновление меню

Новости

В «Кофемании» обновилось меню

Туда добавили легкие сбалансированные блюда

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Новости

В «Кофемании» обновилось меню Туда добавили легкие сбалансированные блюда

Новости

В ресторане «Южане» полностью обновилось меню

Ассортимент мяса в основном меню ресторана расширился

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В ресторане «Южане» полностью обновилось меню Ассортимент мяса в основном меню ресторана расширился

Новости

BB&Burgers откроет в Москве несколько новых заведений

Также в сети бургерных появится обновленное меню

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Новости

BB&Burgers откроет в Москве несколько новых заведений Также в сети бургерных появится обновленное меню

Новости ресторанов

В ресторане Юлии Высоцкой La Stanza появилось новое меню

Гостям предлагают чёрный бургер с каракатицей и айоли и салат с сердцевиной пальмы

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Новости ресторанов

В ресторане Юлии Высоцкой La Stanza появилось новое меню Гостям предлагают чёрный бургер с каракатицей и айоли и салат с сердцевиной пальмы

Новости ресторанов

В ресторане «Vаниль» обновилось меню

Обновилось как меню закусок, так и меню основных блюд

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Новости ресторанов

В ресторане «Vаниль» обновилось меню Обновилось как меню закусок, так и меню основных блюд

Новости ресторанов

Бывший гитарный техник Земфиры возглавил кухню «Мастерской» и сменил меню

На разработку меню повар потратил около двух недель и перепробовал, как говорят в баре, две тонны продуктов

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Новости ресторанов

Бывший гитарный техник Земфиры возглавил кухню «Мастерской» и сменил меню На разработку меню повар потратил около двух недель и перепробовал, как говорят в баре, две тонны продуктов

Новости ресторанов

В ресторане Soluxe Club обновилось меню

Шеф-повар Чэнь Юнцзян ввёл в каждый раздел меню традиционные китайские блюда и свои авторские находки

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Новости ресторанов

В ресторане Soluxe Club обновилось меню Шеф-повар Чэнь Юнцзян ввёл в каждый раздел меню традиционные китайские блюда и свои авторские находки