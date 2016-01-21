Ресторан Ladurée обновил меню десертов Из прежних сладостей остались только два пирожных
В новогоднем меню Burger Heroes появились бургер с мандарином и какао
Сезонное предложение действительно до февраля
В новогоднем меню Burger Heroes появились бургер с мандарином и какао Сезонное предложение действительно до февраля
В ресторане Sempre сменились шеф-повар и меню
На место Дмитрия Климова пришел британец Оливер Доллард
В ресторане Sempre сменились шеф-повар и меню На место Дмитрия Климова пришел британец Оливер Доллард
В ресторане «Жаръ Grill & Bar» обновили меню
Обновленное меню запустил новый шеф-повар заведения Константин Гущин
В ресторане «Жаръ Grill & Bar» обновили меню Обновленное меню запустил новый шеф-повар заведения Константин Гущин
Рестораны на ВДНХ обновили сезонное меню на осень
Посетителям предложат согревающие напитки и горячие пироги
Рестораны на ВДНХ обновили сезонное меню на осень Посетителям предложат согревающие напитки и горячие пироги
В ресторане Sixty появились бургеры с крабом и десерт в форме фуражки
В заведении прошло сезонное обновление меню
В ресторане Sixty появились бургеры с крабом и десерт в форме фуражки В заведении прошло сезонное обновление меню
В «Кофемании» обновилось меню Туда добавили легкие сбалансированные блюда
В ресторане «Южане» полностью обновилось меню
Ассортимент мяса в основном меню ресторана расширился
В ресторане «Южане» полностью обновилось меню Ассортимент мяса в основном меню ресторана расширился
BB&Burgers откроет в Москве несколько новых заведений
Также в сети бургерных появится обновленное меню
BB&Burgers откроет в Москве несколько новых заведений Также в сети бургерных появится обновленное меню
В ресторане Юлии Высоцкой La Stanza появилось новое меню
Гостям предлагают чёрный бургер с каракатицей и айоли и салат с сердцевиной пальмы
В ресторане Юлии Высоцкой La Stanza появилось новое меню Гостям предлагают чёрный бургер с каракатицей и айоли и салат с сердцевиной пальмы
В ресторане «Vаниль» обновилось меню
Обновилось как меню закусок, так и меню основных блюд
В ресторане «Vаниль» обновилось меню Обновилось как меню закусок, так и меню основных блюд
Бывший гитарный техник Земфиры возглавил кухню «Мастерской» и сменил меню
На разработку меню повар потратил около двух недель и перепробовал, как говорят в баре, две тонны продуктов
Бывший гитарный техник Земфиры возглавил кухню «Мастерской» и сменил меню На разработку меню повар потратил около двух недель и перепробовал, как говорят в баре, две тонны продуктов
В ресторане Soluxe Club обновилось меню
Шеф-повар Чэнь Юнцзян ввёл в каждый раздел меню традиционные китайские блюда и свои авторские находки