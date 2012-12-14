Гаджеты
Будет жарко: 5 вещей, которые помогут согреться Пока не дали отопление и не наступила весна
Гид The Village
Как выбрать обогревательРазбираемся, какой обогреватель купить, чтобы не замерзнуть до наступления отопительного сезона
Гид The Village
Как выбрать обогреватель Разбираемся, какой обогреватель купить, чтобы не замерзнуть до наступления отопительного сезона
Город
Остановки в Щукине оснастят обогревателями
Муниципальные депутаты предложили установить на остановках общественного транспорта инфракрасные обогреватели.
Город