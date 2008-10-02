«Путешествие»: Гастротур лучших друзей в британское захолустье The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В новом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о фильме «Путешествие» Майкла Уинтерботтома
«Путешествие»: Гастротур лучших друзей в британское захолустье The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В новом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о фильме «Путешествие» Майкла Уинтерботтома
Рассекая волны: 3 истории о преодолении себя в бизнесе H&F рассказывает истории предпринимателей, которые открыли свой бизнес после того, как получили серьёзные травмы.
Рассекая волны: 3 истории о преодолении себя в бизнесе H&F рассказывает истории предпринимателей, которые открыли свой бизнес после того, как получили серьёзные травмы.
10 Лучших бутиков мира vs cara&co В свежем номере журнала Observer – воскресного приложения британской газеты Guardian, одного из старейших и влиятельнейших СМИ в мире – опубликован топ-лист лучших бутиков планеты – The 10 Best Boutiques of the World.