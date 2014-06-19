Офтальмолог Ирина Лещенко — о непобедимой близорукости и разоблачении моркови Офтальмолог Ирина Лещенко рассказала The Village о том, почему близоруких по всему миру становится больше, как выбирать контактные линзы и в чём заблуждались советские окулисты