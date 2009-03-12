H&M уже в Москве Год томления и ожидания для кого-то уже закончился, а для кого-то почти - официальное открытие первого магазина шведской марки H&M состоится 13 марта в ТЦ Метрополис, но предварительное открытие магазина для прессы и друзей состоялось уже вчера.