Вклад в МММ: Начало продаж коллекции Maison Martin Margiela x H&M 15 ноября во всём мире стартовали продажи коллекции Margiela для H&M. The Village постоял в очереди за несколько часов до открытия магазина в Петербурге и Москве, общаясь с первыми покупателями.
Вклад в МММ: Начало продаж коллекции Maison Martin Margiela x H&M 15 ноября во всём мире стартовали продажи коллекции Margiela для H&M. The Village постоял в очереди за несколько часов до открытия магазина в Петербурге и Москве, общаясь с первыми покупателями.
H&M уже в Москве Год томления и ожидания для кого-то уже закончился, а для кого-то почти - официальное открытие первого магазина шведской марки H&M состоится 13 марта в ТЦ Метрополис, но предварительное открытие магазина для прессы и друзей состоялось уже вчера.