Генпрокуратура проверяет замминистра МВД из-за «панамского архива»
Также проверят компанию сына другого заместителя ведомства
Генпрокуратура проверяет замминистра МВД из-за «панамского архива» Также проверят компанию сына другого заместителя ведомства
Налоговую попросили проверить «Новую газету» после расследования об офшорах
Издание просят проверить на уплату налогов деньгами с зарубежных грантов и обналичивание денег при проведении журналистских расследований
Налоговую попросили проверить «Новую газету» после расследования об офшорах Издание просят проверить на уплату налогов деньгами с зарубежных грантов и обналичивание денег при проведении журналистских расследований
От ТАСС и РИА «Новости» потребовали объяснить замалчивание информации об офшорах
Госагентства не опубликовали информацию об офшорных схемах, которыми пользовались люди из окружения президента
От ТАСС и РИА «Новости» потребовали объяснить замалчивание информации об офшорах Госагентства не опубликовали информацию об офшорных схемах, которыми пользовались люди из окружения президента
«Фонд борьбы с коррупцией» нашёл у Ликсутова незадекларированный офшор
Глава московского Дептранса является акционером офшорной кипрской компании Intellectico Holdings Limited, говорят в ФБК
«Фонд борьбы с коррупцией» нашёл у Ликсутова незадекларированный офшор Глава московского Дептранса является акционером офшорной кипрской компании Intellectico Holdings Limited, говорят в ФБК
У депутата Сергея Петрова нашли офшоры, связанные с автодилером «Рольф»
Блогеры откопали документы
У депутата Сергея Петрова нашли офшоры, связанные с автодилером «Рольф» Блогеры откопали документы
Мэрию обвинили в уводе платежей за парковку в офшор
Блогер Евгений Шульц обвинил департамент транспорта в том, что мобильные платежи с парковки уходят на счёт частной компании в офшор, власти утверждают обратное.