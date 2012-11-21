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Ситуация

Генпрокуратура проверяет замминистра МВД из-за «панамского архива»

Также проверят компанию сына другого заместителя ведомства

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Ситуация

Генпрокуратура проверяет замминистра МВД из-за «панамского архива» Также проверят компанию сына другого заместителя ведомства

Ситуация

Налоговую попросили проверить «Новую газету» после расследования об офшорах

Издание просят проверить на уплату налогов деньгами с зарубежных грантов и обналичивание денег при проведении журналистских расследований

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Ситуация

Налоговую попросили проверить «Новую газету» после расследования об офшорах Издание просят проверить на уплату налогов деньгами с зарубежных грантов и обналичивание денег при проведении журналистских расследований

Ситуация

От ТАСС и РИА «Новости» потребовали объяснить замалчивание информации об офшорах

Госагентства не опубликовали информацию об офшорных схемах, которыми пользовались люди из окружения президента

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Ситуация

От ТАСС и РИА «Новости» потребовали объяснить замалчивание информации об офшорах Госагентства не опубликовали информацию об офшорных схемах, которыми пользовались люди из окружения президента

Ситуация

«Фонд борьбы с коррупцией» нашёл у Ликсутова незадекларированный офшор

Глава московского Дептранса является акционером офшорной кипрской компании Intellectico Holdings Limited, говорят в ФБК

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Ситуация

«Фонд борьбы с коррупцией» нашёл у Ликсутова незадекларированный офшор Глава московского Дептранса является акционером офшорной кипрской компании Intellectico Holdings Limited, говорят в ФБК

Новости

У депутата Сергея Петрова нашли офшоры, связанные с автодилером «Рольф»

Блогеры откопали документы

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Новости

У депутата Сергея Петрова нашли офшоры, связанные с автодилером «Рольф» Блогеры откопали документы

Город

Мэрию обвинили в уводе платежей за парковку в офшор

Блогер Евгений Шульц обвинил департамент транспорта в том, что мобильные платежи с парковки уходят на счёт частной компании в офшор, власти утверждают обратное.

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Город

Мэрию обвинили в уводе платежей за парковку в офшор Блогер Евгений Шульц обвинил департамент транспорта в том, что мобильные платежи с парковки уходят на счёт частной компании в офшор, власти утверждают обратное.