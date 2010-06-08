Россияне начали возвращаться к практикам выживания 90-х годов
При этом из-за вялотекущего кризиса люди «не ощущают резкого ухудшения своего материального положения»
В России урегулируют ведение дачного хозяйства
В правительстве надеются, что принятие новых поправок приведёт к развитию садоводства и огородничества
Как разбить сад на балконе, избавиться от хлама в доме и правильно организовать рабочее место Полезные советы для тех, кто хочет сделать жизнь в квартире и за городом комфортнее и проще
Как разбить сад на балконе, избавиться от хлама в доме и правильно организовать рабочее место Полезные советы для тех, кто хочет сделать жизнь в квартире и за городом комфортнее и проще
В парках Москвы разрешили разбивать огороды
Для этого Мосгорпарк запускает проект «Дача в большом городе»
5 простых советов для тех, кто хочет заняться огородничеством на балконе В преддверии весны The Village узнал, как вырастить съедобный урожай дома
5 простых советов для тех, кто хочет заняться огородничеством на балконе В преддверии весны The Village узнал, как вырастить съедобный урожай дома
«Лавка» фотографирует людей с вилами Новый фотопроект должен объединить поклонников здоровой пищи и привлечь внимание к фермерству
Весёлый фермер: 6 городских огородов The Village проанализировал 6 проектов городских ферм в мире, выяснил, кто и зачем выращивает овощи и животных в центре города и как образуются городские комьюнити.
U-pick farms или как избавиться от урожая топинамбуров! Все решено, страна света найдена, земля куплена, на террасе заботливо сложены тяпка, лопата и шланг для полива (хотя самостоятельности никто и не ждет,всегда ведь найдутся специальнообученные люди или волонтеры), но никак не находится время договориться о сбыте полученного заболиво-выращенного урожая манго/персиков/апельсинов/тыковок/и далее по списку.
Заход на посадку The Village поговорил с людьми, которые выращивают овощи в самом центре Москвы.
Заход на посадку The Village поговорил с людьми, которые выращивают овощи в самом центре Москвы.
Эко-туры из «Лавки» в Суздаль Создатели гастро-культурного центра «Лавка» на Арме, заработавшего на полную на этой неделе, запустили новое направление в своей деятельности – агро- и экотуризм. Первый тур – на выходные в Суздаль.