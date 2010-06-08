U-pick farms или как избавиться от урожая топинамбуров! Все решено, страна света найдена, земля куплена, на террасе заботливо сложены тяпка, лопата и шланг для полива (хотя самостоятельности никто и не ждет,всегда ведь найдутся специальнообученные люди или волонтеры), но никак не находится время договориться о сбыте полученного заболиво-выращенного урожая манго/персиков/апельсинов/тыковок/и далее по списку.