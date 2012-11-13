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Город

Гринпис собирает замечания горожан к новому экологическому закону

Петербургское отделение Гринпис просит горожан прислать свои комментарии к новому проекту «Основ экологической политики Санкт-Петербурга на период до 2030 года».

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Город

Гринпис собирает замечания горожан к новому экологическому закону Петербургское отделение Гринпис просит горожан прислать свои комментарии к новому проекту «Основ экологической политики Санкт-Петербурга на период до 2030 года».

Ситуация

Гринпис присваивает сточным трубам имена чиновников

Сточные трубы, сбрасывающие отходы в реку Славянку, теперь носят имена чиновников, ответственных за охрану природы. Именные таблички повесил на трубах петербургский Гринпис.

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Ситуация

Гринпис присваивает сточным трубам имена чиновников Сточные трубы, сбрасывающие отходы в реку Славянку, теперь носят имена чиновников, ответственных за охрану природы. Именные таблички повесил на трубах петербургский Гринпис.