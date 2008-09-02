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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Спорт, шашлыки и урбанистика: Посмотрите, как похорошел берег Охты

Спорт, шашлыки и урбанистика: Посмотрите, как похорошел берег Охты

Спорт, шашлыки и урбанистика: Посмотрите, как похорошел берег Охты

Спорт, шашлыки и урбанистика: Посмотрите, как похорошел берег Охты

Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке
Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке
Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке

Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке

Большеохтинское кладбище Крупнейшее кладбище Санкт-Петербурга, находящееся в черте города. Занимает площадь около 70 гектар и является одним из самых старых кладбищ Петербурга, действующим и по наши дни.

Большеохтинское кладбище