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Фоторепортаж
Спорт, шашлыки и урбанистика: Посмотрите, как похорошел берег Охты
Фоторепортаж
Спорт, шашлыки и урбанистика: Посмотрите, как похорошел берег Охты
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Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке
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Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке
Питер
Большеохтинское кладбище
Крупнейшее кладбище Санкт-Петербурга, находящееся в черте города. Занимает площадь около 70 гектар и является одним из самых старых кладбищ Петербурга, действующим и по наши дни.
Большеохтинское кладбище