Устаревшие требования и раздутые штрафы: Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП
Негативные последствия законопроекта будут особенно ощутимы во время кризиса
Устаревшие требования и раздутые штрафы: Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП Негативные последствия законопроекта будут особенно ощутимы во время кризиса
Власти признали всплеск домашнего насилия на карантине
За неполный месяц число сообщений о насилии в семье увеличилось больше чем в два раза
Власти признали всплеск домашнего насилия на карантине За неполный месяц число сообщений о насилии в семье увеличилось больше чем в два раза
Общественники просят открыть в России суды для несовершеннолетних
Также предлагают оставлять юных преступников в «детских» колониях до 21 года
Общественники просят открыть в России суды для несовершеннолетних Также предлагают оставлять юных преступников в «детских» колониях до 21 года
Ответ омбудсмена Чечни на обращение петербуржца к президенту России
Петербуржец отправил свое обращение в связи с информацией о преследовании геев в республике