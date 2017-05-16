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Устаревшие требования и раздутые штрафы: Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП

Негативные последствия законопроекта будут особенно ощутимы во время кризиса

Устаревшие требования и раздутые штрафы: Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП
Негативные последствия законопроекта будут особенно ощутимы во время кризиса

Власти признали всплеск домашнего насилия на карантине

За неполный месяц число сообщений о насилии в семье увеличилось больше чем в два раза

Власти признали всплеск домашнего насилия на карантине
За неполный месяц число сообщений о насилии в семье увеличилось больше чем в два раза

Общественники просят открыть в России суды для несовершеннолетних

Также предлагают оставлять юных преступников в «детских» колониях до 21 года

Общественники просят открыть в России суды для несовершеннолетних
Также предлагают оставлять юных преступников в «детских» колониях до 21 года

Ответ омбудсмена Чечни на обращение петербуржца к президенту России

Петербуржец отправил свое обращение в связи с информацией о преследовании геев в республике

Ответ омбудсмена Чечни на обращение петербуржца к президенту России
Петербуржец отправил свое обращение в связи с информацией о преследовании геев в республике