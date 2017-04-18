Уполномоченный по правам человека заявила о необоснованных взысканиях после митинга в Москве При этом не было выявлено ни одного случая причинения телесных повреждений задержанным
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что к 35 задержанным во время митинга 26 марта в Москве применили необоснованные административные взыскания. Об этом сообщает «РИА Новости».
Москалькова уточнила, что вместо самих задержанных к ней обращались правозащитники, в частности организация «За права человека». По ее словам, все нарушения были устранены.
Омбудсмен также отметила, что прокуратура не выявила ни одного случая причинения телесных повреждений задержанным, что, по ее мнению, свидетельствует о росте этики правоохранительных органов.
26 марта в России прошли акции протеста против коррупции, инициированные оппозиционером Алексеем Навальным. В Москве митинг состоялся на Тверской улице. По оценке «ОВД-Инфо», на столичной акции задержали более тысячи человек.
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