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МЫ В СОЦСЕТЯХ

6 мая 2022

В Омской области ввели режим ЧС из-за пожаров

7 ноября 2020

Главврач больницы, где лежал Навальный, стал главой омского Минздрава

ФБК: За пожертвования Навальному стали вызывать на допросы

Сторонников оппозиции силовики приглашают «прийти пообщаться»

ФБК: За пожертвования Навальному стали вызывать на допросы

Eva Elfie: Уехать из Омска в 19 лет и стать порнозвездой

Eva Elfie: Уехать из Омска в 19 лет и стать порнозвездой Антресоли в хрущевке и свадьба в Вегасе

Eva Elfie: Уехать из Омска в 19 лет и стать порнозвездой

Eva Elfie: Уехать из Омска в 19 лет и стать порнозвездой
Антресоли в хрущевке и свадьба в Вегасе

Сколько стоит жизнь в Омске
Сколько стоит жизнь в Омске Цены на жилье, транспорт, продукты и развлечения в сибирском городе-меме
Сколько стоит жизнь в Омске

Сколько стоит жизнь в Омске
Цены на жилье, транспорт, продукты и развлечения в сибирском городе-меме

Ввести для городских предприятий квоты вредных выбросов

Они будут устанавливаться исходя из общей загрязненности города

Ввести для городских предприятий квоты вредных выбросов

В нескольких городах России проходят молитвенные стояния против «Матильды»

В столице противники фильма собрались в храме Воскресения Христова в Кадашах

В нескольких городах России проходят молитвенные стояния против «Матильды»

В 19 городах России пройдет фестиваль «Новое британское кино»

Он будет идти с 26 октября по 6 ноября

В 19 городах России пройдет фестиваль «Новое британское кино»

В Омске запретили показ рок-оперы петербургского театра

Ранее местные активисты попросили запретить показ оперы «Иисус Христос — суперзвезда»

В Омске запретили показ рок-оперы петербургского театра

Однажды на Руси: 10 самых странных поступков предпринимателей
Однажды на Руси: 10 самых странных поступков предпринимателей Бизнесмены в России славятся своим необычным подходом к решению вопросов. H&F собрал смешные и печальные истории с их участием.
Однажды на Руси: 10 самых странных поступков предпринимателей

Однажды на Руси: 10 самых странных поступков предпринимателей
Бизнесмены в России славятся своим необычным подходом к решению вопросов. H&F собрал смешные и печальные истории с их участием.

Олимпийский застройщик «Мостовик» объявил о ликвидации из-за иска Сбербанка

Он хочет взыскать с компании 18,8 млрд рублей

Олимпийский застройщик «Мостовик» объявил о ликвидации из-за иска Сбербанка

Принимавшим молочные ванны работникам омского завода грозит по два года тюрьмы

Роспотребнадзор уже обратился в Следственный комитет для возбуждения уголовных дел в отношении провинившихся работников ООО «Торговый дом «Сыры».

Принимавшим молочные ванны работникам омского завода грозит по два года тюрьмы

Провал дня: Работники омской фабрики освежились в молоке для сыра «Косичка»

Использовалось ли оно в производстве, пока что неизвестно

Провал дня: Работники омской фабрики освежились в молоке для сыра «Косичка»

Тирамису пошлости: Зачем омскому гипермаркету «Новатор» чёрный список продуктов
Тирамису пошлости: Зачем омскому гипермаркету «Новатор» чёрный список продуктов Автор списка, обличающего любителей тирамису и ризотто в дурновкусии, рассказал H&F о своём подходе к рознице.
Тирамису пошлости: Зачем омскому гипермаркету «Новатор» чёрный список продуктов

Тирамису пошлости: Зачем омскому гипермаркету «Новатор» чёрный список продуктов
Автор списка, обличающего любителей тирамису и ризотто в дурновкусии, рассказал H&F о своём подходе к рознице.

Как научить Россию читать с выражением
Как научить Россию читать с выражением Книготорговец Михаил Фаустов придумал проводить в Новосибирске чемпионат по чтению вслух, чтобы привлечь внимание к своим книжным лавкам. The Village узнал, как подключить к этому ещё девять городов.
Как научить Россию читать с выражением

Как научить Россию читать с выражением
Книготорговец Михаил Фаустов придумал проводить в Новосибирске чемпионат по чтению вслух, чтобы привлечь внимание к своим книжным лавкам. The Village узнал, как подключить к этому ещё девять городов.

IKEA запускает интернет-магазин в Омске

Пилотный проект позволит скорректировать различные аспекты предоставления услуги: проанализировать оперативность службы приёма заказов, измерить скорость доставки товаров и т. д.

IKEA запускает интернет-магазин в Омске

Транссибирские приключения Россия - страна огромная, познать которую, и притом довольно быстро, практически нереально. Однако же, возможность такая все же имеется - отправляйтесь в путешествие по самой длинной железной дороге в мире из Москвы во Владивосток, и вы увидете, насколько прекрасна наша страна. А для затравки вашего аппетита мы приготовили для вас занимательный материал.

Транссибирские приключения