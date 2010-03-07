ФБК: За пожертвования Навальному стали вызывать на допросы
Сторонников оппозиции силовики приглашают «прийти пообщаться»
ФБК: За пожертвования Навальному стали вызывать на допросы Сторонников оппозиции силовики приглашают «прийти пообщаться»
Eva Elfie: Уехать из Омска в 19 лет и стать порнозвездой Антресоли в хрущевке и свадьба в Вегасе
Eva Elfie: Уехать из Омска в 19 лет и стать порнозвездой
Антресоли в хрущевке и свадьба в Вегасе
Сколько стоит жизнь в Омске Цены на жилье, транспорт, продукты и развлечения в сибирском городе-меме
Ввести для городских предприятий квоты вредных выбросов
Они будут устанавливаться исходя из общей загрязненности города
Ввести для городских предприятий квоты вредных выбросов Они будут устанавливаться исходя из общей загрязненности города
В нескольких городах России проходят молитвенные стояния против «Матильды»
В столице противники фильма собрались в храме Воскресения Христова в Кадашах
В нескольких городах России проходят молитвенные стояния против «Матильды» В столице противники фильма собрались в храме Воскресения Христова в Кадашах
В 19 городах России пройдет фестиваль «Новое британское кино»
Он будет идти с 26 октября по 6 ноября
В 19 городах России пройдет фестиваль «Новое британское кино» Он будет идти с 26 октября по 6 ноября
В Омске запретили показ рок-оперы петербургского театра
Ранее местные активисты попросили запретить показ оперы «Иисус Христос — суперзвезда»
В Омске запретили показ рок-оперы петербургского театра Ранее местные активисты попросили запретить показ оперы «Иисус Христос — суперзвезда»
Однажды на Руси: 10 самых странных поступков предпринимателей Бизнесмены в России славятся своим необычным подходом к решению вопросов. H&F собрал смешные и печальные истории с их участием.
Олимпийский застройщик «Мостовик» объявил о ликвидации из-за иска Сбербанка
Он хочет взыскать с компании 18,8 млрд рублей
Олимпийский застройщик «Мостовик» объявил о ликвидации из-за иска Сбербанка Он хочет взыскать с компании 18,8 млрд рублей
Принимавшим молочные ванны работникам омского завода грозит по два года тюрьмы
Роспотребнадзор уже обратился в Следственный комитет для возбуждения уголовных дел в отношении провинившихся работников ООО «Торговый дом «Сыры».
Принимавшим молочные ванны работникам омского завода грозит по два года тюрьмы Роспотребнадзор уже обратился в Следственный комитет для возбуждения уголовных дел в отношении провинившихся работников ООО «Торговый дом «Сыры».
Провал дня: Работники омской фабрики освежились в молоке для сыра «Косичка»
Использовалось ли оно в производстве, пока что неизвестно
Провал дня: Работники омской фабрики освежились в молоке для сыра «Косичка» Использовалось ли оно в производстве, пока что неизвестно
Тирамису пошлости: Зачем омскому гипермаркету «Новатор» чёрный список продуктов Автор списка, обличающего любителей тирамису и ризотто в дурновкусии, рассказал H&F о своём подходе к рознице.
Как научить Россию читать с выражением Книготорговец Михаил Фаустов придумал проводить в Новосибирске чемпионат по чтению вслух, чтобы привлечь внимание к своим книжным лавкам. The Village узнал, как подключить к этому ещё девять городов.
IKEA запускает интернет-магазин в Омске
Пилотный проект позволит скорректировать различные аспекты предоставления услуги: проанализировать оперативность службы приёма заказов, измерить скорость доставки товаров и т. д.