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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Во «ВКонтакте» запустят онлайн-колледж с бесплатным обучением популярным интернет-профессиям

Шанс сменить работу или найти подработку в условиях кризиса

Во «ВКонтакте» запустят онлайн-колледж с бесплатным обучением популярным интернет-профессиям

Музей Москвы откроет бесплатный онлайн-курс с психологом для адаптации к самоизоляции

Эксперты также помогут разнообразить рутину и разобраться с гардеробом

Музей Москвы откроет бесплатный онлайн-курс с психологом для адаптации к самоизоляции

«Тотальный диктант» запускает бесплатный онлайн-курс по орфографии и пунктуации

Ученики разберут наиболее частые ошибки в письменной и устной речи

«Тотальный диктант» запускает бесплатный онлайн-курс по орфографии и пунктуации

«Стрелка» и Vector запустили курс «Как создать мобильное приложение»

Стоимость курса составит 2 999 рублей

«Стрелка» и Vector запустили курс «Как создать мобильное приложение»