Бранч, ланч и кофе: Главные рестораны, бары и кофейни на Патриарших The Village рассказывает, где отдыхать в одном из лучших районов Москвы
Бранч, ланч и кофе: Главные рестораны, бары и кофейни на Патриарших The Village рассказывает, где отдыхать в одном из лучших районов Москвы
Новая бургерная BB&Burgers, супы на любой вкус в SoupMe и гастробар OPEN Wine&Table The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новая бургерная BB&Burgers, супы на любой вкус в SoupMe и гастробар OPEN Wine&Table The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
В Малом Патриаршем переулке открылся винный бар OPEN Wine&Table
В этом баре к каждому блюду можно подобрать вина различного стиля, стран и ценового диапазона