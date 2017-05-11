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«Я потерял глаз и даже рад, что это случилось»

«Я потерял глаз и даже рад, что это случилось»20-летний фотограф — о том, как травма помогла ему в жизни

«Я потерял глаз и даже рад, что это случилось»

«Я потерял глаз и даже рад, что это случилось»
20-летний фотограф — о том, как травма помогла ему в жизни

Как государство лечит ожирение

Как государство лечит ожирениеЭндокринолог Екатерина Ершова — о том, как бороться с сахарным диабетом и операциях на желудке

Как государство лечит ожирение

Как государство лечит ожирение
Эндокринолог Екатерина Ершова — о том, как бороться с сахарным диабетом и операциях на желудке

ФСБ сообщила о задержании готовивших теракты на транспорте и в торговых центрах (обновлено)

По данным оперативников, команды о подготовке терактов отдавали из Сирии

ФСБ сообщила о задержании готовивших теракты на транспорте и в торговых центрах (обновлено)
По данным оперативников, команды о подготовке терактов отдавали из Сирии

Политик Алексей Навальный вернулся в Москву из Барселоны

По факту нападения на оппозиционера полиция возбудила уголовное дело

Политик Алексей Навальный вернулся в Москву из Барселоны
По факту нападения на оппозиционера полиция возбудила уголовное дело