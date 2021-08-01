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2021-08-01T13:05:43.000+03:00
1 августа 2021
На фестивале российской документалистики от OPIA расскажут о финансировании и прокате фильмов
2021-05-13T19:18:18.000+03:00
13 мая 2021
Независимый киноклуб OPIA проведет в ЦДК фестиваль российской документалистики
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