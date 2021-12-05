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В ЦДК состоится фестиваль документального кино от OPIA
В ЦДК состоится фестиваль документального кино от OPIA
Новости

В ЦДК состоится фестиваль документального кино от OPIA

В ЦДК 11-12 декабря пройдет уже третий фестиваль от независимого клуба документального кино OPIA.

В программе — показы фильмов современных документалистов, бесплатная дискуссия об этике отношений авторов доккино с их героями и разговор о женщинах в российской документалистике с кинокритиком The Village Алисой Таёжной.

Зарегистрироваться на дискуссии и купить билеты на кинопоказы можно на сайте Центра документального кино. Вход на все мероприятия — по QR-кодам.

Источник: пресс-служба OPIA

Фотографии: «Школа соблазнения»/Алина Рудницкая

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