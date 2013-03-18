вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России

В пяти городах ликвидируют единственные работающие отделения

1
Новости

Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России В пяти городах ликвидируют единственные работающие отделения

Новости

Пользователи Samsung пожаловались на быстрый расход батареи при оплате смартфоном

Решить проблемы можно, переустановив приложение Samsung Pay

0
Новости

Пользователи Samsung пожаловались на быстрый расход батареи при оплате смартфоном Решить проблемы можно, переустановив приложение Samsung Pay

Комментарии
Эксперты по кадрам — о том, кому грозят сокращенияThe Village попросил представителей кадрового рынка прокомментировать, как экономическая ситуация в стране влияет на наём персонала
26
Комментарии

Эксперты по кадрам — о том, кому грозят сокращения The Village попросил представителей кадрового рынка прокомментировать, как экономическая ситуация в стране влияет на наём персонала

Новости

Платформа для веб-оптимизации Optimizely привлекла $28 млн

В компаниии уверяют, что выручка растёт на 400% в год

0
Новости

Платформа для веб-оптимизации Optimizely привлекла $28 млн В компаниии уверяют, что выручка растёт на 400% в год

Карты на стол: Поможет ли «дорожная карта» Дмитрия Медведева малому бизнесу
Облако знаний
Карты на стол: Поможет ли «дорожная карта» Дмитрия Медведева малому бизнесуДмитрий Медведев утвердил программу, которая должна оптимизировать регистрацию предприятий. Поможет ли это предпринимателям, по просьбе H&F разобралась юрист Светлана Малахова из ILoveIP.ru.
12
Карты на стол: Поможет ли «дорожная карта» Дмитрия Медведева малому бизнесу
Облако знаний

Карты на стол: Поможет ли «дорожная карта» Дмитрия Медведева малому бизнесу Дмитрий Медведев утвердил программу, которая должна оптимизировать регистрацию предприятий. Поможет ли это предпринимателям, по просьбе H&F разобралась юрист Светлана Малахова из ILoveIP.ru.