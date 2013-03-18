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Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России
В пяти городах ликвидируют единственные работающие отделения
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Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России В пяти городах ликвидируют единственные работающие отделения
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Пользователи Samsung пожаловались на быстрый расход батареи при оплате смартфоном
Решить проблемы можно, переустановив приложение Samsung Pay
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Пользователи Samsung пожаловались на быстрый расход батареи при оплате смартфоном Решить проблемы можно, переустановив приложение Samsung Pay
Комментарии
Эксперты по кадрам — о том, кому грозят сокращенияThe Village попросил представителей кадрового рынка прокомментировать, как экономическая ситуация в стране влияет на наём персонала
Комментарии
Эксперты по кадрам — о том, кому грозят сокращения The Village попросил представителей кадрового рынка прокомментировать, как экономическая ситуация в стране влияет на наём персонала
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Платформа для веб-оптимизации Optimizely привлекла $28 млн
В компаниии уверяют, что выручка растёт на 400% в год
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Платформа для веб-оптимизации Optimizely привлекла $28 млн В компаниии уверяют, что выручка растёт на 400% в год
Облако знаний
Карты на стол: Поможет ли «дорожная карта» Дмитрия Медведева малому бизнесуДмитрий Медведев утвердил программу, которая должна оптимизировать регистрацию предприятий. Поможет ли это предпринимателям, по просьбе H&F разобралась юрист Светлана Малахова из ILoveIP.ru.
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