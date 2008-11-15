Роспотребнадзор предложил установить допустимую норму ртути в рыбе
Норму токсинов введут и в арахисе
Почему орехи такие дорогие? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Почему орехи такие дорогие? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Тосканский пирог Я большой любитель орехов и сухофруктов, а также выпечки:) Поэтому решила испечь этот очень вкусный пирог. Рецепт нашла в интернете. Он очень сытный и вкусный. Все мои друзья были в восторге.
Чернильный орех Хочу поделиться с вами интересной информацией о полюбившемся многими лакомстве - орешках кешью.
100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет? Уже третий пост про любимые сладости.
Рождество - печенье - 15 минут Предлагаю вашему вниманию несложный и быстрый рецепт праздничного печенья с орехами и изюмом.
Ну что? может по монгонго? На улице холодно, рабочая неделя в самом разгаре… Возникает постоянное желание чего-нибудь пожевать! Так вот, зайдя сегодня на продуктовый рынок, обнаружила потрясающую палатку с разными орехами… и задалась целью написать о них и о их свойствах! Некоторых орехов я даже и не знала)). Например: Чилим, Фенугрек, Макадамия, Канариум, Монгонго и многие другие… ну об этих орехах по порядку…
Пахлава такая простая и разная (ex такой и должна быть) Настоящая пахлава навсегда западает в душу, это такой восточный торт "наполеон" отведанный в глубокой юности на дне рождения одноклассника, чей медово-ореховый аромат вызывает тучу воспоминаний приятных, смешных и немного стыдных )
Turron Turron – (в переводе с исп.) нуга. Нуга – это сладкое ореховое тесто, разного вида
BROWNIE, как фотоаппарат Нежный шоколадный пирог с грецкими орехами по-американски.