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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Пуэр в стиле IDM: Чай от фестиваля Fields
Пуэр в стиле IDM: Чай от фестиваля Fields Московский фестиваль экспериментальной музыки выпустил собственный чай вместе с брендом «Мойчай»
Пуэр в стиле IDM: Чай от фестиваля Fields

Пуэр в стиле IDM: Чай от фестиваля Fields
Московский фестиваль экспериментальной музыки выпустил собственный чай вместе с брендом «Мойчай»

Абрикосовый, слива-кориандр и имбирная груша: Натуральные лимонады Classy
Абрикосовый, слива-кориандр и имбирная груша: Натуральные лимонады Classy Без сахара и ароматизаторов
Абрикосовый, слива-кориандр и имбирная груша: Натуральные лимонады Classy

Абрикосовый, слива-кориандр и имбирная груша: Натуральные лимонады Classy
Без сахара и ароматизаторов

«Яндекс.Лавка» начнет доставлять продукты под своим брендом

От яиц до воды

«Яндекс.Лавка» начнет доставлять продукты под своим брендом

Каким ресторанам и барам чаще всего оставляют чаевые в «Яндекс.Еде»

Самые лояльные клиенты оказались в Санкт-Петербурге

Каким ресторанам и барам чаще всего оставляют чаевые в «Яндекс.Еде»

Rate & Goods запустит доставку продуктов из районных магазинов

Для тех, у кого нет «Азбуки вкуса» под боком

Rate & Goods запустит доставку продуктов из районных магазинов

Какие продукты забывают купить москвичи

«Самокат» изучил состав небольших заказов

Какие продукты забывают купить москвичи

Перерабатывать просроченные продукты в корма и удобрения

Депутаты и экологи объединились

Перерабатывать просроченные продукты в корма и удобрения

«Кухня на Районе» запустила собственное медиа про то, как есть и получать удовольствие

Без внутренней кухни «Кухни», но с практическими советами

«Кухня на Районе» запустила собственное медиа про то, как есть и получать удовольствие

«Яндекс.Еда» начала доставлять продукты на дом

К магазинам, заключившим договор, добавилась сеть Верный»

«Яндекс.Еда» начала доставлять продукты на дом

«Перекресток» и «Пятерочка» тестируют продуктоматы, из которых можно забрать готовый заказ

Еще одна возможность бесконтактного шопинга

«Перекресток» и «Пятерочка» тестируют продуктоматы, из которых можно забрать готовый заказ

Из чего состояла потребительская корзина россиян на карантине

Как менялось потребление в марте, апреле и мае

Из чего состояла потребительская корзина россиян на карантине

Самые безопасные и рискованные категории продуктов по версии Роскачества

Лучше обойтись без покупных шашлыков летом

Самые безопасные и рискованные категории продуктов по версии Роскачества

Instagram запустил в России функцию заказа еды

Специальный стикер можно добавить в сторис или профиль

Instagram запустил в России функцию заказа еды

Как выбирать, хранить и использовать оливковое масло?
Как выбирать, хранить и использовать оливковое масло? Самый популярный ингредиент средиземноморской диеты
Как выбирать, хранить и использовать оливковое масло?

Как выбирать, хранить и использовать оливковое масло?
Самый популярный ингредиент средиземноморской диеты

В «Москва-Сити» открылся первый магазин без касс и продавцов

Нужно просто взять товары и выйти — деньги спишутся сами

В «Москва-Сити» открылся первый магазин без касс и продавцов

В «Яндекс.Лавке» появились продукты «Магнита»

Пока только в Печатниках и Нагатинском Затоне

В «Яндекс.Лавке» появились продукты «Магнита»

«Глобус гурмэ» откроет на Патриарших магазин в новом формате

150 торговых квадратов у дома

«Глобус гурмэ» откроет на Патриарших магазин в новом формате

«Тигровый бальзам» и Bad Trip: Очень острые соусы Underdog
«Тигровый бальзам» и Bad Trip: Очень острые соусы Underdog Самый неожиданный мерч московского бара
«Тигровый бальзам» и Bad Trip: Очень острые соусы Underdog

«Тигровый бальзам» и Bad Trip: Очень острые соусы Underdog
Самый неожиданный мерч московского бара

«Перекресток» перейдет на корзины для покупок из переработанного пластика

От обычных они отличаются черным цветом

«Перекресток» перейдет на корзины для покупок из переработанного пластика

«Вкусвилл» и «Сбермаркет» начали доставлять продукты дачникам

Подмосковье не останется голодным

«Вкусвилл» и «Сбермаркет» начали доставлять продукты дачникам

«Вкусвилл» начал продавать кулинарию и молочные продукты на АЗС

Продуктами сети можно закупиться в дороге по магазинной цене

«Вкусвилл» начал продавать кулинарию и молочные продукты на АЗС

Антисептики с запахами, по которым мы скучаем в самоизоляции

Delivery Club привезет санитайзер, если заказать продукты на тысячу рублей

Антисептики с запахами, по которым мы скучаем в самоизоляции

В условиях самоизоляции россияне отказались от ЗОЖ в пользу чипсов

Смузи заменили семечки, а вместо каши теперь блины

В условиях самоизоляции россияне отказались от ЗОЖ в пользу чипсов

Как устроен контроль качества продуктов
ПРОМО
Как устроен контроль качества продуктов Кто решает, что вкусно, а что — нет
Как устроен контроль качества продуктов
ПРОМО

Как устроен контроль качества продуктов
Кто решает, что вкусно, а что — нет

«Дикси» запустила доставку по Москве и области

За ожидание от получаса до 3 часов придется заплатить 150 рублей

«Дикси» запустила доставку по Москве и области

«Вкусвилл» тестирует дарксторы и магазины с вином

А в подъездах ЖК начали устанавливать вендинговые автоматы

«Вкусвилл» тестирует дарксторы и магазины с вином

На чем россияне экономят из-за коронавирусного кризиса

И какие категории, напротив, ждет подъем

На чем россияне экономят из-за коронавирусного кризиса

АКОРТ: Магазины потратят миллиард на утилизацию продуктов, закупленных из-за потребительской паники

Отдать продукты на благотворительность закон запрещает

АКОРТ: Магазины потратят миллиард на утилизацию продуктов, закупленных из-за потребительской паники

Лучшая и худшая консервированная кукуруза, по версии Роскачества

И на что обращать внимание при выборе продукта

Лучшая и худшая консервированная кукуруза, по версии Роскачества

Заказывать продукты заранее
Заказывать продукты заранее И не гонять курьера от склада до вашего дома из-за одной шоколадки
Заказывать продукты заранее

Заказывать продукты заранее
И не гонять курьера от склада до вашего дома из-за одной шоколадки

Как изменились расходы на еду из-за карантина

Москвичи стали больше тратить на еду

Как изменились расходы на еду из-за карантина

«Кухня на районе» запустила экспресс-доставку продуктов еще в восьми районах (обновлено)

10-15 минут ожидания не самых бюджетных товаров

«Кухня на районе» запустила экспресс-доставку продуктов еще в восьми районах (обновлено)

От стейка из цветной капусты до борща: Быстрые и медитативные обеденные рецепты
От стейка из цветной капусты до борща: Быстрые и медитативные обеденные рецепты Хороший способ прокачать свои кулинарные навыки
От стейка из цветной капусты до борща: Быстрые и медитативные обеденные рецепты

От стейка из цветной капусты до борща: Быстрые и медитативные обеденные рецепты
Хороший способ прокачать свои кулинарные навыки

«Вкусвилл» доставит рационы замороженных блюд на неделю

Пять приемов пищи в день с неповторяющимися блюдами

«Вкусвилл» доставит рационы замороженных блюд на неделю

Вендинговые автоматы «Вкусвилла» появятся даже в подъездах

В условиях карантина получить согласие жильцов будет куда легче

Вендинговые автоматы «Вкусвилла» появятся даже в подъездах

Как выглядят продуктовые наборы для московских школьников. Они рассчитаны на 12 дней

В них входят, например, соленые палочки, мука и какао

Как выглядят продуктовые наборы для московских школьников. Они рассчитаны на 12 дней

«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» занялись доставкой продуктов

В этот же день вам доставят продукты из «Вкусвилла» и «Азбуки вкуса»

«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» занялись доставкой продуктов

Не только гречка: Что стоит покупать про запас
Не только гречка: Что стоит покупать про запас Рассказывают шеф-повара
Не только гречка: Что стоит покупать про запас

Не только гречка: Что стоит покупать про запас
Рассказывают шеф-повара

«Лента» вместе с iGooods запустила доставку продуктов

Правда, привезут заказ только через неделю

«Лента» вместе с iGooods запустила доставку продуктов

Сервисы доставки не справляются с наплывом заказов. Продукты приходится ждать несколько дней

Пользователи покупают свежие овощи вместо продуктов длительного хранения

Сервисы доставки не справляются с наплывом заказов. Продукты приходится ждать несколько дней

Как покупать продукты, принимать доставку и распаковывать покупки
Как покупать продукты, принимать доставку и распаковывать покупки Нужны ли латексные перчатки, опасна ли готовая еда и как вести себя в супермаркете
Как покупать продукты, принимать доставку и распаковывать покупки

Как покупать продукты, принимать доставку и распаковывать покупки
Нужны ли латексные перчатки, опасна ли готовая еда и как вести себя в супермаркете

«Добродомик» запустил доставку продуктов пенсионерам

Поддержите проект

«Добродомик» запустил доставку продуктов пенсионерам

«Кухня на районе» запустила специальное меню в коллаборации с «Гаражом»

Для тех, кто соскучился по азиатской похлебке из музейного кафе

«Кухня на районе» запустила специальное меню в коллаборации с «Гаражом»

Россияне закупили продуктов на 3,5 месяца вперед

Запаслись консервами, полуфабрикатами и сахаром

Россияне закупили продуктов на 3,5 месяца вперед

Растительный йогурт Plan+B
Растительный йогурт Plan+B Самое время попробовать что-то новое
Растительный йогурт Plan+B

Растительный йогурт Plan+B
Самое время попробовать что-то новое

Какими продуктами запасаются россияне на случай карантина

Чаще всего берут заморозку и крупы

Какими продуктами запасаются россияне на случай карантина

Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом
Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом Секретный набор крафта
Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом

Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом
Секретный набор крафта

«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт
«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей
«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт

«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт
Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей

«Вкусвилл» увеличил скидку на продукты с истекающим сроком

Плюс 20 % выгоды, правда, временные

«Вкусвилл» увеличил скидку на продукты с истекающим сроком

30 сервисов доставки продуктов и готовых блюд на дом
30 сервисов доставки продуктов и готовых блюд на дом Ресторанные блюда, свежие овощи и фрукты, бытовая химия и продукты из привычного списка на неделю
30 сервисов доставки продуктов и готовых блюд на дом

30 сервисов доставки продуктов и готовых блюд на дом
Ресторанные блюда, свежие овощи и фрукты, бытовая химия и продукты из привычного списка на неделю

Какие продукты жители мегаполисов покупают онлайн

Лук, яйца и картошка — спасут от голода немножко

Какие продукты жители мегаполисов покупают онлайн

В холодце из «Вкусвилла» нашли иглу. Компания проведет расследование

«Пузировка» была только началом

В холодце из «Вкусвилла» нашли иглу. Компания проведет расследование

«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ

Для покупателей сделают два специальных маршрута

«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ

«Вкусвилл» начал продавать товары с пометкой «Органик»

Раньше в сети говорили, что органическая продукция — уловка маркетологов

«Вкусвилл» начал продавать товары с пометкой «Органик»

Россияне стали меньше экономить

Все из-за роста реальных доходов населения

Россияне стали меньше экономить

Какую еду привозят российские туристы из поездок

Популярнее всего, конечно, алкоголь

Какую еду привозят российские туристы из поездок

Во «Вкусвилле» открылись цветочные островки с флористами

Готовые букеты можно купить почти в 50 магазинах, а еще в трех заработали полноценные корнеры с флористами

Во «Вкусвилле» открылись цветочные островки с флористами

Billa начала продавать продукцию «Вкусвилла»

Цены останутся прежними

Billa начала продавать продукцию «Вкусвилла»

«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении

Главным редактором стал Борис Акимов

«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении

Сооснователь LavkaLavka займется фермерским направлением в «Азбуке вкуса»

Сейчас он продвигает брендовый стейк сети

Сооснователь LavkaLavka займется фермерским направлением в «Азбуке вкуса»

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