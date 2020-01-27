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Главным редактором стал Борис Акимов
Сооснователь LavkaLavka займется фермерским направлением в «Азбуке вкуса»
Сейчас он продвигает брендовый стейк сети