Не выдавать разрешение на оружие тем, кто не пройдет проверку МВД и ФСБ
Как применение спецсредств МВД и Росгвардией влияет на психику и здоровье митингующих
За пять лет силовики потратили на закупку оружия больше 7 миллиардов
В Москве вырос спрос на оружие и патроны
Продавцам даже некогда отвечать на вопросы журналистов
Хакеры рассказали о новом кибероружии для ФСБ. Оно отключает интернет, взламывая умные устройства
Вот почему у умных гаджетов нужно менять заводские настройки
Охрана вокзалов, аэропортов и портов сможет использовать шокеры. Иногда без предупреждения
Электрошокерами могли пользоваться почти все, кроме охранников на транспорте
Россиянам разрешили охотиться с луком. В Госдуме хотят сделать страну великой охотничьей державой
Купить лук смогут охотники
Для российских силовиков разработали дрон-парализатор c ослепляющим лазером
Устройство способно нейтрализовать противника даже через оконную форточку
УФАС возбудила дело против «Яндекса» за рекламу фонаря-электрошокера
Компанию могут оштрафовать на 500 тысяч рублей
Росгвардия закупила «Газели» с лазерным оружием
Система сможет ослепить или оглушить участников митингов
Россия выступила категорически против запрета «роботов-убийц»
На полном запрете боевых роботов сейчас настаивают 26 стран
В центре Москвы обнаружили средневековое оружие и церковную утварь XVI века
Среди находок — фрагмент печного изразца с рисунком, посвященным подвигам Александра Македонского
В Подмосковье обстреляли следовавший в «Ядрово» мусоровоз
Водитель получил легкое ранение предплечья
Россияне выбрали названия для трех видов новейшего оружия
Лидерами голосования стали «Пересвет», «Посейдон» и «Буревестник»
В конкурсе названий для крылатой ядерной ракеты от Минобороны победил «Буревестник»
Боевой лазер могут назвать «Горыныч», а подводный беспилотник — «Лещ»
Инвестиции Tinder в равенство, драки с беспилотниками и дроны с пулеметами
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Пользователи соцсетей предлагают названия новому оружию Путина
В голосовании Минобороны может принять участие любой желающий
Владимир Путин — о начале холодной войны
Президент считает, что гонка вооружений идет уже более 15 лет
Куда летели баллистические ракеты из презентации Путина
Пользователи определили жертву постановочного ракетного удара России
Запрет электронных сигарет, оружие в метро и падение рождаемости
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
«Калашников» предложил журналистам скидку на травматическое оружие
Концерн также пообещал проконсультировать сотрудников СМИ по вопросам самообороны
Главный редактор «Новой газеты» планирует вооружить сотрудников издания
Журналистам намерены купить травматическое оружие
3D-печать пистолетов, страховка от кибератак и инвестиции в «Мультикубик»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
На реконструктора из Москвы завели уголовное дело из-за реплики мушкета XVII века
Ему грозит лишение свободы сроком до четырех лет
Продлить разрешение на хранение оружия до 15 лет
В ведомстве также хотят ввести лицензии на приобретение списанного оружия
С памятника Калашникову уберут ошибочный чертеж немецкого автомата
Ошибку совершил скульптор памятника и его подмастерье
YouTube по требованию Роскомнадзора удалил ролики об изготовлении оружия
Ранее решения об ограничении доступа приняли в отношении 24 страниц сервиса
Правительство отказалось дать Росгвардии доступ к врачебной тайне для проверки справок на оружие
В кабинете министров решили, что расширение полномочий силовых ведомств «будет затрагивать интересы широкого круга лиц»
Росгвардия предлагает ограничить продажу оружия после расстрела в Кратове
Там хотят запретить владеть оружием осужденным по тяжким статьям
Продажа R2-D2, видеобиржа «ВКонтакте» и нейростимулятор
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
ЕР попросила отозвать законопроект о праве полиции стрелять по толпе (обновлено)
Его повторно внесли на рассмотрение Госдумы
Москвича задержали за стрельбу холостыми из автомата Калашникова
Мужчина стрелял в воздух около стриптиз-клуба на Дербеневской улице
«Стрелять в первую очередь стоит по ногам»: Зачем москвичи покупают оружиеСпортсмен, юрист и охотник объясняют, зачем жителю мегаполиса нужен огнестрел
«Стрелять в первую очередь стоит по ногам»: Зачем москвичи покупают оружие Спортсмен, юрист и охотник объясняют, зачем жителю мегаполиса нужен огнестрел
В Росгвардии опровергли решение запретить продавать травматическое оружие
Ранее о запрете сообщили несколько СМИ
Запретить продажу травматического оружия в России
С инициативой выступили анонимные эксперты Росгвардии
В бывшем здании московской прокуратуры нашли тайник с оружием
В этом же доме располагается Замоскворецкий суд
Законопроект об оружии на сайте Госдумы исправили на путинский вариант
Лицензии на ношение оружия всё-таки будут действовать всего пять, а не десять лет
Кремль объяснил подпись Путина под непринятым текстом закона
Президент подписал не тот текст законопроекта «Об оружии», который приняли Госдума и Совет Федерации
Росгвардия тестирует дельтаплан с бортовым пулемётом
При необходимости он может сбрасывать бомбы весом до 200 килограммов
На юго-западе Москвы мужчина обстрелял улицу из окна квартиры
Стрелявшего задержали, данных о пострадавших нет
В Госдуме согласились разрешить Росгвардии применять оружие в толпе
Сотрудники нового ведомства смогут использовать оружие для предотвращения терактов и освобождения заложников
«Школьного стрелка» освободили от уголовной ответственности
Подростка, застрелившего учителя географии, отправили на принудительное лечение
США готовят новые санкции против России
Новые ограничения связаны с разработкой и тестированием российскими властями запрещённого оружия
В Москве ликвидировали цех по изготовлению взрывных устройств
В нём нашли около 8 килограммов тротила, 4 килограмма пороха, 10 тысяч боеприпасов, 30 гранат и авиабомбу
«Калашников» запустит бренд «Владейте оружием ответственно!»
Также концерн будет производить товары под брендами «Мужество через поколения», «Оружие мира» и другими
Новый сервис Apple, легализация контента в России и проверка «умной» винтовки
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Российские ракетные заводы начали работать в три смены из-за операции в Сирии
Предприятия пытаются удовлетворить возросшие потребности военных в вооружении
«Умное» оружие, кибератака на Chrysler и курс молодого взяткодателя
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Кадровые проблемы Twitter, банкротство Colt и успехи Китая
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В центре Москвы произошла перестрелка при задержании преступников
Московская полиция после погони и стрельбы задержала группу мужчин на чёрном внедорожнике
Оптовая площадка от Amazon, инвестиции Google в СМИ и самонаводящиеся пули
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Новый патент Boeing, искусственный город для КамАЗа и история «Сколково»
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Крупнейшие поставщики оружия в мире
В тройку лидеров по экспорту вооружения теперь входит Китай