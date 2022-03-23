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МЫ В СОЦСЕТЯХ

23 марта 2022

В России вырос спрос на сейфы и оружие

Предложение дня
12 октября 2021

Не выдавать разрешение на оружие тем, кто не пройдет проверку МВД и ФСБ

13 августа 2020

В офис «Яндекса» в Минске пришли вооруженные люди

Как применение спецсредств МВД и Росгвардией влияет на психику и здоровье митингующих

За пять лет силовики потратили на закупку оружия больше 7 миллиардов

Как применение спецсредств МВД и Росгвардией влияет на психику и здоровье митингующих

В Москве вырос спрос на оружие и патроны

Продавцам даже некогда отвечать на вопросы журналистов

В Москве вырос спрос на оружие и патроны

Хакеры рассказали о новом кибероружии для ФСБ. Оно отключает интернет, взламывая умные устройства

Вот почему у умных гаджетов нужно менять заводские настройки

Хакеры рассказали о новом кибероружии для ФСБ. Оно отключает интернет, взламывая умные устройства

Охрана вокзалов, аэропортов и портов сможет использовать шокеры. Иногда без предупреждения

Электрошокерами могли пользоваться почти все, кроме охранников на транспорте

Охрана вокзалов, аэропортов и портов сможет использовать шокеры. Иногда без предупреждения

Россиянам разрешили охотиться с луком. В Госдуме хотят сделать страну великой охотничьей державой

Купить лук смогут охотники

Россиянам разрешили охотиться с луком. В Госдуме хотят сделать страну великой охотничьей державой

Для российских силовиков разработали дрон-парализатор c ослепляющим лазером

Устройство способно нейтрализовать противника даже через оконную форточку

Для российских силовиков разработали дрон-парализатор c ослепляющим лазером

УФАС возбудила дело против «Яндекса» за рекламу фонаря-электрошокера

Компанию могут оштрафовать на 500 тысяч рублей

УФАС возбудила дело против «Яндекса» за рекламу фонаря-электрошокера

Росгвардия закупила «Газели» с лазерным оружием

Система сможет ослепить или оглушить участников митингов

Росгвардия закупила «Газели» с лазерным оружием

«Калашников» открыл фирменный магазин оружия на Арбате

На сувениры обещают делать скидки

«Калашников» открыл фирменный магазин оружия на Арбате

Россия выступила категорически против запрета «роботов-убийц»

На полном запрете боевых роботов сейчас настаивают 26 стран

Россия выступила категорически против запрета «роботов-убийц»

В центре Москвы обнаружили средневековое оружие и церковную утварь XVI века

Среди находок — фрагмент печного изразца с рисунком, посвященным подвигам Александра Македонского

В центре Москвы обнаружили средневековое оружие и церковную утварь XVI века

В Подмосковье обстреляли следовавший в «Ядрово» мусоровоз

Водитель получил легкое ранение предплечья

В Подмосковье обстреляли следовавший в «Ядрово» мусоровоз

Россияне выбрали названия для трех видов новейшего оружия

Лидерами голосования стали «Пересвет», «Посейдон» и «Буревестник»

Россияне выбрали названия для трех видов новейшего оружия

В конкурсе названий для крылатой ядерной ракеты от Минобороны победил «Буревестник»

Боевой лазер могут назвать «Горыныч», а подводный беспилотник — «Лещ»

В конкурсе названий для крылатой ядерной ракеты от Минобороны победил «Буревестник»

Инвестиции Tinder в равенство, драки с беспилотниками и дроны с пулеметами

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Инвестиции Tinder в равенство, драки с беспилотниками и дроны с пулеметами

Пользователи соцсетей предлагают названия новому оружию Путина

В голосовании Минобороны может принять участие любой желающий

Пользователи соцсетей предлагают названия новому оружию Путина

Владимир Путин — о начале холодной войны

Президент считает, что гонка вооружений идет уже более 15 лет

Владимир Путин — о начале холодной войны

Куда летели баллистические ракеты из презентации Путина

Пользователи определили жертву постановочного ракетного удара России

Куда летели баллистические ракеты из презентации Путина

Пользователи Twitter — о запуске ракеты во время выступления Путина

«Илон Маск, май эсс»

Пользователи Twitter — о запуске ракеты во время выступления Путина

Устроивший стрельбу в отеле Four Seasons купил тир «Патриот»

Сделка состоялась 23 января

Устроивший стрельбу в отеле Four Seasons купил тир «Патриот»

Запрет электронных сигарет, оружие в метро и падение рождаемости

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Запрет электронных сигарет, оружие в метро и падение рождаемости

«Победа» запретит провоз оружия c 2018 года

Причина решения не уточняется

«Победа» запретит провоз оружия c 2018 года

«Калашников» предложил журналистам скидку на травматическое оружие

Концерн также пообещал проконсультировать сотрудников СМИ по вопросам самообороны

«Калашников» предложил журналистам скидку на травматическое оружие

Главный редактор «Новой газеты» планирует вооружить сотрудников издания

Журналистам намерены купить травматическое оружие

Главный редактор «Новой газеты» планирует вооружить сотрудников издания

3D-печать пистолетов, страховка от кибератак и инвестиции в «Мультикубик»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

3D-печать пистолетов, страховка от кибератак и инвестиции в «Мультикубик»

На реконструктора из Москвы завели уголовное дело из-за реплики мушкета XVII века

Ему грозит лишение свободы сроком до четырех лет

На реконструктора из Москвы завели уголовное дело из-за реплики мушкета XVII века

Продлить разрешение на хранение оружия до 15 лет

В ведомстве также хотят ввести лицензии на приобретение списанного оружия

Продлить разрешение на хранение оружия до 15 лет

С памятника Калашникову уберут ошибочный чертеж немецкого автомата

Ошибку совершил скульптор памятника и его подмастерье

С памятника Калашникову уберут ошибочный чертеж немецкого автомата

YouTube по требованию Роскомнадзора удалил ролики об изготовлении оружия

Ранее решения об ограничении доступа приняли в отношении 24 страниц сервиса

YouTube по требованию Роскомнадзора удалил ролики об изготовлении оружия

Правительство отказалось дать Росгвардии доступ к врачебной тайне для проверки справок на оружие

В кабинете министров решили, что расширение полномочий силовых ведомств «будет затрагивать интересы широкого круга лиц»

Правительство отказалось дать Росгвардии доступ к врачебной тайне для проверки справок на оружие

Росгвардия предлагает ограничить продажу оружия после расстрела в Кратове

Там хотят запретить владеть оружием осужденным по тяжким статьям

Росгвардия предлагает ограничить продажу оружия после расстрела в Кратове

Продажа R2-D2, видеобиржа «ВКонтакте» и нейростимулятор

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Продажа R2-D2, видеобиржа «ВКонтакте» и нейростимулятор

ЕР попросила отозвать законопроект о праве полиции стрелять по толпе (обновлено)

Его повторно внесли на рассмотрение Госдумы

ЕР попросила отозвать законопроект о праве полиции стрелять по толпе (обновлено)

Москвича задержали за стрельбу холостыми из автомата Калашникова

Мужчина стрелял в воздух около стриптиз-клуба на Дербеневской улице

Москвича задержали за стрельбу холостыми из автомата Калашникова

«Стрелять в первую очередь стоит по ногам»: Зачем москвичи покупают оружие

«Стрелять в первую очередь стоит по ногам»: Зачем москвичи покупают оружиеСпортсмен, юрист и охотник объясняют, зачем жителю мегаполиса нужен огнестрел

«Стрелять в первую очередь стоит по ногам»: Зачем москвичи покупают оружие

«Стрелять в первую очередь стоит по ногам»: Зачем москвичи покупают оружие
Спортсмен, юрист и охотник объясняют, зачем жителю мегаполиса нужен огнестрел

В Росгвардии опровергли решение запретить продавать травматическое оружие

Ранее о запрете сообщили несколько СМИ

В Росгвардии опровергли решение запретить продавать травматическое оружие

Запретить продажу травматического оружия в России

С инициативой выступили анонимные эксперты Росгвардии

Запретить продажу травматического оружия в России

В бывшем здании московской прокуратуры нашли тайник с оружием

В этом же доме располагается Замоскворецкий суд

В бывшем здании московской прокуратуры нашли тайник с оружием

Законопроект об оружии на сайте Госдумы исправили на путинский вариант

Лицензии на ношение оружия всё-таки будут действовать всего пять, а не десять лет

Законопроект об оружии на сайте Госдумы исправили на путинский вариант

Кремль объяснил подпись Путина под непринятым текстом закона

Президент подписал не тот текст законопроекта «Об оружии», который приняли Госдума и Совет Федерации

Кремль объяснил подпись Путина под непринятым текстом закона

Росгвардия тестирует дельтаплан с бортовым пулемётом

При необходимости он может сбрасывать бомбы весом до 200 килограммов

Росгвардия тестирует дельтаплан с бортовым пулемётом

На юго-западе Москвы мужчина обстрелял улицу из окна квартиры

Стрелявшего задержали, данных о пострадавших нет

На юго-западе Москвы мужчина обстрелял улицу из окна квартиры

В Госдуме согласились разрешить Росгвардии применять оружие в толпе

Сотрудники нового ведомства смогут использовать оружие для предотвращения терактов и освобождения заложников

В Госдуме согласились разрешить Росгвардии применять оружие в толпе

Немцов был убит из самодельного оружия

В ФСБ сообщили подробности об орудии убийства Немцова

Немцов был убит из самодельного оружия

«Школьного стрелка» освободили от уголовной ответственности

Подростка, застрелившего учителя географии, отправили на принудительное лечение

«Школьного стрелка» освободили от уголовной ответственности

США готовят новые санкции против России

Новые ограничения связаны с разработкой и тестированием российскими властями запрещённого оружия

США готовят новые санкции против России

В Москве ликвидировали цех по изготовлению взрывных устройств

В нём нашли около 8 килограммов тротила, 4 килограмма пороха, 10 тысяч боеприпасов, 30 гранат и авиабомбу

В Москве ликвидировали цех по изготовлению взрывных устройств

«Калашников» запустит бренд «Владейте оружием ответственно!»

Также концерн будет производить товары под брендами «Мужество через поколения», «Оружие мира» и другими

«Калашников» запустит бренд «Владейте оружием ответственно!»

Новый сервис Apple, легализация контента в России и проверка «умной» винтовки

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый сервис Apple, легализация контента в России и проверка «умной» винтовки

Российские ракетные заводы начали работать в три смены из-за операции в Сирии

Предприятия пытаются удовлетворить возросшие потребности военных в вооружении

Российские ракетные заводы начали работать в три смены из-за операции в Сирии

«Умное» оружие, кибератака на Chrysler и курс молодого взяткодателя

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

«Умное» оружие, кибератака на Chrysler и курс молодого взяткодателя

Кадровые проблемы Twitter, банкротство Colt и успехи Китая

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кадровые проблемы Twitter, банкротство Colt и успехи Китая

В центре Москвы произошла перестрелка при задержании преступников

Московская полиция после погони и стрельбы задержала группу мужчин на чёрном внедорожнике

В центре Москвы произошла перестрелка при задержании преступников

Оптовая площадка от Amazon, инвестиции Google в СМИ и самонаводящиеся пули

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Оптовая площадка от Amazon, инвестиции Google в СМИ и самонаводящиеся пули

Новый патент Boeing, искусственный город для КамАЗа и история «Сколково»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый патент Boeing, искусственный город для КамАЗа и история «Сколково»

Крупнейшие поставщики оружия в мире

В тройку лидеров по экспорту вооружения теперь входит Китай

Крупнейшие поставщики оружия в мире

В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружие

В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружиеThe Village выбрал четыре страны с самым либеральным законодательством о владении огнестрельным оружием

В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружие

В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружие
The Village выбрал четыре страны с самым либеральным законодательством о владении огнестрельным оружием

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