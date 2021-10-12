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Нижний Новгород
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Предложение дня
2021-10-12T11:43:45.000+03:00
12 октября 2021
Не выдавать разрешение на оружие тем, кто не пройдет проверку МВД и ФСБ
2020-08-13T13:58:16.000+03:00
13 августа 2020
В офис «Яндекса» в Минске пришли вооруженные люди
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