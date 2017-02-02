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Новости

Дорожные камеры начали выявлять водителей без полиса ОСАГО (обновлено)

Штраф составит 800 рублей

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Новости

Дорожные камеры начали выявлять водителей без полиса ОСАГО (обновлено) Штраф составит 800 рублей

Новости

С ноября россияне смогут оформлять мелкие аварии без сотрудников ГИБДД

Для этого появится приложение

0
Новости

С ноября россияне смогут оформлять мелкие аварии без сотрудников ГИБДД Для этого появится приложение

Новости

Крупные страховщики подняли цены на полисы ОСАГО в Москве

В большинстве компаний базовая ставка теперь составляет 4 118 рублей

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Новости

Крупные страховщики подняли цены на полисы ОСАГО в Москве В большинстве компаний базовая ставка теперь составляет 4 118 рублей

Новости

В России запустят приложение для самостоятельного оформления ДТП

Пользоваться им смогут те, кто зарегистрирован на сайте госуслуг

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Новости

В России запустят приложение для самостоятельного оформления ДТП Пользоваться им смогут те, кто зарегистрирован на сайте госуслуг

Новости

Цены на полисы ОСАГО изменились

Тарифный коридор расширяется на 20 % вверх и вниз

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Новости

Цены на полисы ОСАГО изменились Тарифный коридор расширяется на 20 % вверх и вниз

Новости

Ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днями

Сейчас большинство водителей сообщают страховщикам о ДТП в течение двух месяцев после аварии

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Новости

Ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днями Сейчас большинство водителей сообщают страховщикам о ДТП в течение двух месяцев после аварии

Новости

Страховщики предупредили о проблемах с оформлением ОСАГО для новых машин

Связано это с отказом от выдачи бумажных паспортов транспортных средств с июля

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Новости

Страховщики предупредили о проблемах с оформлением ОСАГО для новых машин Связано это с отказом от выдачи бумажных паспортов транспортных средств с июля

Новости

Центробанк планирует изменить тарифы ОСАГО к осени

Раньше это всегда приводило к их увеличению

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Новости

Центробанк планирует изменить тарифы ОСАГО к осени Раньше это всегда приводило к их увеличению

Новости

Блокировка Google привела к сбою в продаже полисов ОСАГО

В Роскомнадзоре уверяют, что не ограничивали доступ к сервису «Вы не робот?»

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Блокировка Google привела к сбою в продаже полисов ОСАГО В Роскомнадзоре уверяют, что не ограничивали доступ к сервису «Вы не робот?»

Новости

В Госдуме предложили увеличить штрафы за езду без ОСАГО

Около миллиона автомобилей в России эксплуатируется без страховки

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Новости

В Госдуме предложили увеличить штрафы за езду без ОСАГО Около миллиона автомобилей в России эксплуатируется без страховки

Новости

Страховщики предложили методы борьбы с мошенничеством при оформлении электронного ОСАГО

При нем посредники искажают данные автомобилей для снижения стоимости страховки

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Новости

Страховщики предложили методы борьбы с мошенничеством при оформлении электронного ОСАГО При нем посредники искажают данные автомобилей для снижения стоимости страховки

Новости

Участники массовых ДТП смогут получить прямое возмещение убытков по ОСАГО

Оно распространяется на ДТП, произошедшие после 25 сентября

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Новости

Участники массовых ДТП смогут получить прямое возмещение убытков по ОСАГО Оно распространяется на ДТП, произошедшие после 25 сентября

Новости

«Яндекс.Деньги» начали тестировать сервис по продаже полисов ОСАГО

«Яндекс.Страхование» в тестовом режиме работает в Москве, Санкт-Петербурге и Московской и Ленинградской областях

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Новости

«Яндекс.Деньги» начали тестировать сервис по продаже полисов ОСАГО «Яндекс.Страхование» в тестовом режиме работает в Москве, Санкт-Петербурге и Московской и Ленинградской областях

Новости

Подорожание ОСАГО коснется 10,6 миллиона россиян

Для 18,5 миллиона водителей стоимость уменьшится или останется на прежнем уровне

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Новости

Подорожание ОСАГО коснется 10,6 миллиона россиян Для 18,5 миллиона водителей стоимость уменьшится или останется на прежнем уровне

Новости

На портале «Автокод» запустили сервис по оформлению e-ОСАГО

Услуга доступна в 11 регионах России

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Новости

На портале «Автокод» запустили сервис по оформлению e-ОСАГО Услуга доступна в 11 регионах России

Транспорт

Правительство поручило перевести ОСАГО в электронную форму

Cтраховщики опасаются, что это повысит мошенничество

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Правительство поручило перевести ОСАГО в электронную форму
Транспорт

Правительство поручило перевести ОСАГО в электронную форму Cтраховщики опасаются, что это повысит мошенничество

Транспорт

Госдума запретила выбирать между ремонтом и компенсацией по ОСАГО

Теперь натуральная компенсация будет назначаться по умолчанию

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Транспорт

Госдума запретила выбирать между ремонтом и компенсацией по ОСАГО Теперь натуральная компенсация будет назначаться по умолчанию

Транспорт

КС разрешил автомобилистам требовать возмещения ущерба с виновника ДТП

Затраты будут возмещаться, даже если по ОСАГО уже была выплачена стоимость ущерба

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Транспорт

КС разрешил автомобилистам требовать возмещения ущерба с виновника ДТП Затраты будут возмещаться, даже если по ОСАГО уже была выплачена стоимость ущерба

Новости

Центробанк разрешил использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО

Пока речь идет о практически новых деталях, но скоро в оборот войдут и запчасти с износом

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Центробанк разрешил использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО
Новости

Центробанк разрешил использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО Пока речь идет о практически новых деталях, но скоро в оборот войдут и запчасти с износом

Транспорт

В Москве начнут проверять наличие полисов ОСАГО с помощью видеокамер

В начале тестирования штрафы выписываться не будут

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Транспорт

В Москве начнут проверять наличие полисов ОСАГО с помощью видеокамер В начале тестирования штрафы выписываться не будут

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