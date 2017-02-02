Дорожные камеры начали выявлять водителей без полиса ОСАГО (обновлено)
Штраф составит 800 рублей
Дорожные камеры начали выявлять водителей без полиса ОСАГО (обновлено) Штраф составит 800 рублей
С ноября россияне смогут оформлять мелкие аварии без сотрудников ГИБДД
Для этого появится приложение
С ноября россияне смогут оформлять мелкие аварии без сотрудников ГИБДД Для этого появится приложение
Крупные страховщики подняли цены на полисы ОСАГО в Москве
В большинстве компаний базовая ставка теперь составляет 4 118 рублей
Крупные страховщики подняли цены на полисы ОСАГО в Москве В большинстве компаний базовая ставка теперь составляет 4 118 рублей
В России запустят приложение для самостоятельного оформления ДТП
Пользоваться им смогут те, кто зарегистрирован на сайте госуслуг
В России запустят приложение для самостоятельного оформления ДТП Пользоваться им смогут те, кто зарегистрирован на сайте госуслуг
Цены на полисы ОСАГО изменились Тарифный коридор расширяется на 20 % вверх и вниз
Ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днями
Сейчас большинство водителей сообщают страховщикам о ДТП в течение двух месяцев после аварии
Ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днями Сейчас большинство водителей сообщают страховщикам о ДТП в течение двух месяцев после аварии
Страховщики предупредили о проблемах с оформлением ОСАГО для новых машин
Связано это с отказом от выдачи бумажных паспортов транспортных средств с июля
Страховщики предупредили о проблемах с оформлением ОСАГО для новых машин Связано это с отказом от выдачи бумажных паспортов транспортных средств с июля
Центробанк планирует изменить тарифы ОСАГО к осени
Раньше это всегда приводило к их увеличению
Центробанк планирует изменить тарифы ОСАГО к осени Раньше это всегда приводило к их увеличению
Блокировка Google привела к сбою в продаже полисов ОСАГО
В Роскомнадзоре уверяют, что не ограничивали доступ к сервису «Вы не робот?»
Блокировка Google привела к сбою в продаже полисов ОСАГО В Роскомнадзоре уверяют, что не ограничивали доступ к сервису «Вы не робот?»
В Госдуме предложили увеличить штрафы за езду без ОСАГО
Около миллиона автомобилей в России эксплуатируется без страховки
В Госдуме предложили увеличить штрафы за езду без ОСАГО Около миллиона автомобилей в России эксплуатируется без страховки
Страховщики предложили методы борьбы с мошенничеством при оформлении электронного ОСАГО
При нем посредники искажают данные автомобилей для снижения стоимости страховки
Страховщики предложили методы борьбы с мошенничеством при оформлении электронного ОСАГО При нем посредники искажают данные автомобилей для снижения стоимости страховки
Участники массовых ДТП смогут получить прямое возмещение убытков по ОСАГО
Оно распространяется на ДТП, произошедшие после 25 сентября
Участники массовых ДТП смогут получить прямое возмещение убытков по ОСАГО Оно распространяется на ДТП, произошедшие после 25 сентября
«Яндекс.Деньги» начали тестировать сервис по продаже полисов ОСАГО
«Яндекс.Страхование» в тестовом режиме работает в Москве, Санкт-Петербурге и Московской и Ленинградской областях
«Яндекс.Деньги» начали тестировать сервис по продаже полисов ОСАГО «Яндекс.Страхование» в тестовом режиме работает в Москве, Санкт-Петербурге и Московской и Ленинградской областях
Подорожание ОСАГО коснется 10,6 миллиона россиян
Для 18,5 миллиона водителей стоимость уменьшится или останется на прежнем уровне
Подорожание ОСАГО коснется 10,6 миллиона россиян Для 18,5 миллиона водителей стоимость уменьшится или останется на прежнем уровне
На портале «Автокод» запустили сервис по оформлению e-ОСАГО
Услуга доступна в 11 регионах России
На портале «Автокод» запустили сервис по оформлению e-ОСАГО Услуга доступна в 11 регионах России
Правительство поручило перевести ОСАГО в электронную форму
Cтраховщики опасаются, что это повысит мошенничество
Правительство поручило перевести ОСАГО в электронную форму Cтраховщики опасаются, что это повысит мошенничество
Госдума запретила выбирать между ремонтом и компенсацией по ОСАГО
Теперь натуральная компенсация будет назначаться по умолчанию
Госдума запретила выбирать между ремонтом и компенсацией по ОСАГО Теперь натуральная компенсация будет назначаться по умолчанию
КС разрешил автомобилистам требовать возмещения ущерба с виновника ДТП
Затраты будут возмещаться, даже если по ОСАГО уже была выплачена стоимость ущерба
КС разрешил автомобилистам требовать возмещения ущерба с виновника ДТП Затраты будут возмещаться, даже если по ОСАГО уже была выплачена стоимость ущерба
Центробанк разрешил использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО
Пока речь идет о практически новых деталях, но скоро в оборот войдут и запчасти с износом