Что делать, если ребенок боится ошибаться? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Что делать, если ребенок боится ошибаться? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Более 1,5 миллиона российских паспортов оказались недействительны из-за сбоя 2006 года
Россияне стали получать отказы в банковском обслуживании и регистрации на «Госуслугах»
Более 1,5 миллиона российских паспортов оказались недействительны из-за сбоя 2006 года Россияне стали получать отказы в банковском обслуживании и регистрации на «Госуслугах»
ВТБ предупредил о сбоях при операциях через терминалы других банков
Сейчас все системы банка работают в штатном режиме
ВТБ предупредил о сбоях при операциях через терминалы других банков Сейчас все системы банка работают в штатном режиме
Сколько участников «Тотального диктанта» написали его на «отлично»
Данные о количестве двоек и троек организаторы диктанта традиционно не раскрывают
Сколько участников «Тотального диктанта» написали его на «отлично» Данные о количестве двоек и троек организаторы диктанта традиционно не раскрывают
Работа над ошибками: 10 неправильных поступков предпринимателя Основатель группы компаний RZLTT Иван Кочетов потерял 4 млн рублей за год работы. Он рассказал H&F о том, какие ошибки он постарается никогда не повторять.
Работа над ошибками: 10 неправильных поступков предпринимателя Основатель группы компаний RZLTT Иван Кочетов потерял 4 млн рублей за год работы. Он рассказал H&F о том, какие ошибки он постарается никогда не повторять.
Личный опыт: Как студенты-филологи придумали орфографическую полицию Группа студентов-филологов создала тайную орфографическую полицию, которая борется с нарушениями правил пунктуации и орфографии на городских вывесках, рекламных баннерах, памятниках и в объявлениях.
Личный опыт: Как студенты-филологи придумали орфографическую полицию Группа студентов-филологов создала тайную орфографическую полицию, которая борется с нарушениями правил пунктуации и орфографии на городских вывесках, рекламных баннерах, памятниках и в объявлениях.
Неудачное начало: Как ошибки стажёра ставят под угрозу работу компании Вместо экономии на зарплате стажёры могут доставить компании немало хлопот. H&F узнал, как они портили жизнь работодателям.