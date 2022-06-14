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14 июня 2022

Блогерка из Петербурга сняла расистские оскорбления в свой адрес от пассажира автобуса

28 апреля 2022

Петербуржцу грозит до 3 лет тюрьмы за комментарий «Деды воевали»

обновлено30 декабря 2020

Президент подписал закон, по которому будут штрафовать чиновников, оскорбляющих граждан

6 октября 2020

Instagram начнет автоматически скрывать оскорбительные комментарии

МВД отказалось вводить ответственность за оскорбление полицейских в интернете
15 сентября 2020

МВД отказалось вводить ответственность за оскорбление полицейских в интернете

20 августа 2020

«ВКонтакте» тестирует нейросеть для борьбы с оскорблениями

Госдума одобрила «штрафы для чиновников» за оскорбления. Юристы уверены, что пострадают граждане

Законопроект расширит понятие «оскорбление» и позволит наказывать за высказывания в интернете

Госдума одобрила «штрафы для чиновников» за оскорбления. Юристы уверены, что пострадают граждане

«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом

«Есть вещи, над которыми нельзя шутить»

«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом

На Навального завели дело о клевете против ветерана

Политик назвал холуями и предателями всех, кто призывает голосовать за поправки

На Навального завели дело о клевете против ветерана

«ВКонтакте» начала тестировать функцию для борьбы с оскорблениями

Она призвана защитить подростков от травли

«ВКонтакте» начала тестировать функцию для борьбы с оскорблениями

«Дождь»: В администрации президента велели полиции прекратить штрафовать за оскорбление чиновников

Там указали, что статья нужна не для наказания за оскорбление конкретных чиновников и силовиков

«Дождь»: В администрации президента велели полиции прекратить штрафовать за оскорбление чиновников

Роскомнадзор назвал фразы, которые оскорбляют российскую власть

Окончательное решение по высказываниям будет зависеть от контекста

Роскомнадзор назвал фразы, которые оскорбляют российскую власть

Просивший убежище в Москве гей пожаловался на оскорбления в миграционном отделе

Сотрудница отдела назвала его «спидником» и пожалела, что ВИЧ-инфицированные могут жить наравне со здоровыми людьми

Просивший убежище в Москве гей пожаловался на оскорбления в миграционном отделе

«ВКонтакте» вынесла предупреждение пабликам о поведении россиянок на ЧМ-2018

От администраторов потребовали ужесточить модерацию контента и комментариев в группах

«ВКонтакте» вынесла предупреждение пабликам о поведении россиянок на ЧМ-2018

Штрафовать за оскорбление футболистов российской сборной

Оскорбление будет стоит болельщикам 10 тысяч рублей

Штрафовать за оскорбление футболистов российской сборной

Оскорбляющий Лебедева календарь «Газпром нефти»

Рекламное агентство «Редарт», занимавшееся производством календаря, назвало QR-код «досадной ошибкой»

Оскорбляющий Лебедева календарь «Газпром нефти»

Суд обязал Басту заплатить Децлу 350 тысяч рублей за еще один твит про «лохматое чмо»

В 2016 году музыкант отсудил у рэпера еще 50 тысяч рублей

Суд обязал Басту заплатить Децлу 350 тысяч рублей за еще один твит про «лохматое чмо»

Полиция расценила нападение на Касьянова с тортом как «оскорбление»

Ответ МВД опубликовал депутат Госдумы Дмитрий Гудков

Полиция расценила нападение на Касьянова с тортом как «оскорбление»

С сайта «Эха Москвы» пропало интервью Шендеровича про Путина

Причиной стало наличие оскорблений в программе

С сайта «Эха Москвы» пропало интервью Шендеровича про Путина