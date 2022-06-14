Блогерка из Петербурга сняла расистские оскорбления в свой адрес от пассажира автобуса
Президент подписал закон, по которому будут штрафовать чиновников, оскорбляющих граждан
Госдума одобрила «штрафы для чиновников» за оскорбления. Юристы уверены, что пострадают граждане
Законопроект расширит понятие «оскорбление» и позволит наказывать за высказывания в интернете
«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом
«Есть вещи, над которыми нельзя шутить»
На Навального завели дело о клевете против ветерана
Политик назвал холуями и предателями всех, кто призывает голосовать за поправки
«ВКонтакте» начала тестировать функцию для борьбы с оскорблениями
Она призвана защитить подростков от травли
«Дождь»: В администрации президента велели полиции прекратить штрафовать за оскорбление чиновников
Там указали, что статья нужна не для наказания за оскорбление конкретных чиновников и силовиков
Роскомнадзор назвал фразы, которые оскорбляют российскую власть
Окончательное решение по высказываниям будет зависеть от контекста
Просивший убежище в Москве гей пожаловался на оскорбления в миграционном отделе
Сотрудница отдела назвала его «спидником» и пожалела, что ВИЧ-инфицированные могут жить наравне со здоровыми людьми
«ВКонтакте» вынесла предупреждение пабликам о поведении россиянок на ЧМ-2018
От администраторов потребовали ужесточить модерацию контента и комментариев в группах
Штрафовать за оскорбление футболистов российской сборной
Оскорбление будет стоит болельщикам 10 тысяч рублей
Оскорбляющий Лебедева календарь «Газпром нефти»
Рекламное агентство «Редарт», занимавшееся производством календаря, назвало QR-код «досадной ошибкой»
Суд обязал Басту заплатить Децлу 350 тысяч рублей за еще один твит про «лохматое чмо»
В 2016 году музыкант отсудил у рэпера еще 50 тысяч рублей
Полиция расценила нападение на Касьянова с тортом как «оскорбление»
Ответ МВД опубликовал депутат Госдумы Дмитрий Гудков
С сайта «Эха Москвы» пропало интервью Шендеровича про Путина
Причиной стало наличие оскорблений в программе