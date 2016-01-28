Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

На базе обновленного ММУ запустят открытый лекторий

Первые встречи пройдут на факультетах журналистики и психологии

На базе обновленного ММУ запустят открытый лекторий

На площадке «МосАРТ» прочтут цикл урбанистических лекций о Москве

Первая публичная лекция пройдет 28 сентября

На площадке «МосАРТ» прочтут цикл урбанистических лекций о Москве

На Дне города запустят интерактивный макет Москвы

Запуск миниатюрной столицы состоится на фестивале энергосбережения

На Дне города запустят интерактивный макет Москвы

На ВДНХ пройдет фестиваль еврейской культуры

Гостям покажут еврейское кино, накормят и расскажут о культуре народа

На ВДНХ пройдет фестиваль еврейской культуры

На «Площади Сити» 5 августа пройдут лекции PechaKucha

Спикеры прочтут лекции в особом формате — чуть более шести минут

На «Площади Сити» 5 августа пройдут лекции PechaKucha

На Новом Арбате стартуют театральные уик-энды

Лекции проходят в театральной школе «Старое зеркало»

На Новом Арбате стартуют театральные уик-энды

На ВДНХ открывается сезон «Медиапонедельников» журфака МГУ

Лекции пройдут в формате диалога теоретика и практика журналистики

На ВДНХ открывается сезон «Медиапонедельников» журфака МГУ

«Ростех» запускает собственный лекторий

Вход на все лекции будет бесплатный

«Ростех» запускает собственный лекторий

Второе мероприятие The Village пройдёт 10 февраля

Темой лекции станет сосуществовании людей и животных в городском пространстве

Второе мероприятие The Village пройдёт 10 февраля

The Village запускает открытый лекторий

Первый цикл лекций будет посвящён современной городской культуре и коммуникациям

The Village запускает открытый лекторий