На базе обновленного ММУ запустят открытый лекторий
Первые встречи пройдут на факультетах журналистики и психологии
На базе обновленного ММУ запустят открытый лекторий Первые встречи пройдут на факультетах журналистики и психологии
На площадке «МосАРТ» прочтут цикл урбанистических лекций о Москве
Первая публичная лекция пройдет 28 сентября
На площадке «МосАРТ» прочтут цикл урбанистических лекций о Москве Первая публичная лекция пройдет 28 сентября
На Дне города запустят интерактивный макет Москвы
Запуск миниатюрной столицы состоится на фестивале энергосбережения
На Дне города запустят интерактивный макет Москвы Запуск миниатюрной столицы состоится на фестивале энергосбережения
На ВДНХ пройдет фестиваль еврейской культуры
Гостям покажут еврейское кино, накормят и расскажут о культуре народа
На ВДНХ пройдет фестиваль еврейской культуры Гостям покажут еврейское кино, накормят и расскажут о культуре народа
На «Площади Сити» 5 августа пройдут лекции PechaKucha
Спикеры прочтут лекции в особом формате — чуть более шести минут
На «Площади Сити» 5 августа пройдут лекции PechaKucha Спикеры прочтут лекции в особом формате — чуть более шести минут
На Новом Арбате стартуют театральные уик-энды
Лекции проходят в театральной школе «Старое зеркало»
На Новом Арбате стартуют театральные уик-энды Лекции проходят в театральной школе «Старое зеркало»
На ВДНХ открывается сезон «Медиапонедельников» журфака МГУ
Лекции пройдут в формате диалога теоретика и практика журналистики
На ВДНХ открывается сезон «Медиапонедельников» журфака МГУ Лекции пройдут в формате диалога теоретика и практика журналистики
«Ростех» запускает собственный лекторий Вход на все лекции будет бесплатный
Второе мероприятие The Village пройдёт 10 февраля
Темой лекции станет сосуществовании людей и животных в городском пространстве
Второе мероприятие The Village пройдёт 10 февраля Темой лекции станет сосуществовании людей и животных в городском пространстве
The Village запускает открытый лекторий
Первый цикл лекций будет посвящён современной городской культуре и коммуникациям