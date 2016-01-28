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Новости

На базе обновленного ММУ запустят открытый лекторий

Первые встречи пройдут на факультетах журналистики и психологии

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Новости

На базе обновленного ММУ запустят открытый лекторий Первые встречи пройдут на факультетах журналистики и психологии

Новости

На площадке «МосАРТ» прочтут цикл урбанистических лекций о Москве

Первая публичная лекция пройдет 28 сентября

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Новости

На площадке «МосАРТ» прочтут цикл урбанистических лекций о Москве Первая публичная лекция пройдет 28 сентября

Новости

На Дне города запустят интерактивный макет Москвы

Запуск миниатюрной столицы состоится на фестивале энергосбережения

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Новости

На Дне города запустят интерактивный макет Москвы Запуск миниатюрной столицы состоится на фестивале энергосбережения

Новости

На ВДНХ пройдет фестиваль еврейской культуры

Гостям покажут еврейское кино, накормят и расскажут о культуре народа

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Новости

На ВДНХ пройдет фестиваль еврейской культуры Гостям покажут еврейское кино, накормят и расскажут о культуре народа

Новости

На «Площади Сити» 5 августа пройдут лекции PechaKucha

Спикеры прочтут лекции в особом формате — чуть более шести минут

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Новости

На «Площади Сити» 5 августа пройдут лекции PechaKucha Спикеры прочтут лекции в особом формате — чуть более шести минут

Новости

На Новом Арбате стартуют театральные уик-энды

Лекции проходят в театральной школе «Старое зеркало»

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Новости

На Новом Арбате стартуют театральные уик-энды Лекции проходят в театральной школе «Старое зеркало»

Новости

На ВДНХ открывается сезон «Медиапонедельников» журфака МГУ

Лекции пройдут в формате диалога теоретика и практика журналистики

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Новости

На ВДНХ открывается сезон «Медиапонедельников» журфака МГУ Лекции пройдут в формате диалога теоретика и практика журналистики

Новости

«Ростех» запускает собственный лекторий

Вход на все лекции будет бесплатный

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Новости

«Ростех» запускает собственный лекторий Вход на все лекции будет бесплатный

Образование

Второе мероприятие The Village пройдёт 10 февраля

Темой лекции станет сосуществовании людей и животных в городском пространстве

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Образование

Второе мероприятие The Village пройдёт 10 февраля Темой лекции станет сосуществовании людей и животных в городском пространстве

Общественные пространства

The Village запускает открытый лекторий

Первый цикл лекций будет посвящён современной городской культуре и коммуникациям

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Общественные пространства

The Village запускает открытый лекторий Первый цикл лекций будет посвящён современной городской культуре и коммуникациям