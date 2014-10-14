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Как экономить на коммунальных услугах
Гид The Village
Как экономить на коммунальных услугахThe Village собрал несколько советов, которые позволят не переплачивать за воду, электричество и отопление
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Как экономить на коммунальных услугах
Гид The Village

Как экономить на коммунальных услугах The Village собрал несколько советов, которые позволят не переплачивать за воду, электричество и отопление

Как утеплить окна к зиме
Гид The Village
Как утеплить окна к зимеThe Village вспомнил все ходовые способы утепления окон с наступлением холодов — от газет до теплосберегающей плёнки
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Как утеплить окна к зиме
Гид The Village

Как утеплить окна к зиме The Village вспомнил все ходовые способы утепления окон с наступлением холодов — от газет до теплосберегающей плёнки

Как и зачем бороться с сухим воздухом в период отопительного сезона
Гид The Village
Как и зачем бороться с сухим воздухом в период отопительного сезонаThe Village разбирается, зачем нужны увлажнители воздуха и как их правильно выбирать
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Как и зачем бороться с сухим воздухом в период отопительного сезона
Гид The Village

Как и зачем бороться с сухим воздухом в период отопительного сезона The Village разбирается, зачем нужны увлажнители воздуха и как их правильно выбирать