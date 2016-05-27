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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Отряд самоубийц 2»: Продолжение экшена об аутсайдерах с Марго Робби в главной роли
«Отряд самоубийц 2»: Продолжение экшена об аутсайдерах с Марго Робби в главной роли Алиса Таёжная — об одной из самых ожидаемых премьер этого лета
«Отряд самоубийц 2»: Продолжение экшена об аутсайдерах с Марго Робби в главной роли

«Отряд самоубийц 2»: Продолжение экшена об аутсайдерах с Марго Робби в главной роли
Алиса Таёжная — об одной из самых ожидаемых премьер этого лета

Владимир Мединский — об «Отряде самоубийц»

Министр культуры раскритиковал голливудскую продукцию, сравнив её с российским патриотическим кино

Владимир Мединский — об «Отряде самоубийц»

«Отряд самоубийц», «Месть от кутюр», «Джульетта»
«Отряд самоубийц», «Месть от кутюр», «Джульетта» Алиса Таёжная — об очередной супергеройской экранизации, фильме с Кейт Уинслет в главной роли и новой картине Педро Альмодовара
«Отряд самоубийц», «Месть от кутюр», «Джульетта»

«Отряд самоубийц», «Месть от кутюр», «Джульетта»
Алиса Таёжная — об очередной супергеройской экранизации, фильме с Кейт Уинслет в главной роли и новой картине Педро Альмодовара

Последний шанс: Из чего состоит «Отряд самоубийц»
Последний шанс: Из чего состоит «Отряд самоубийц» Джокер, Дэдшот, Харли Квинн и отсылки к «Грязной дюжине» — Гриша Пророков рассказывает всё самое важное о главной кинопремьере недели
Последний шанс: Из чего состоит «Отряд самоубийц»

Последний шанс: Из чего состоит «Отряд самоубийц»
Джокер, Дэдшот, Харли Квинн и отсылки к «Грязной дюжине» — Гриша Пророков рассказывает всё самое важное о главной кинопремьере недели

22 фильма лета

22 фильма летаНовый Вуди Аллен, Мишель Гондри и Стивен Спилберг, а также возвращение «Стартрека» и долгожданный «Отряд самоубийц»: Алиса Таёжная — о киноновинках этого лета

22 фильма лета

22 фильма лета
Новый Вуди Аллен, Мишель Гондри и Стивен Спилберг, а также возвращение «Стартрека» и долгожданный «Отряд самоубийц»: Алиса Таёжная — о киноновинках этого лета