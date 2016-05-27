«Отряд самоубийц 2»: Продолжение экшена об аутсайдерах с Марго Робби в главной роли Алиса Таёжная — об одной из самых ожидаемых премьер этого лета
«Отряд самоубийц 2»: Продолжение экшена об аутсайдерах с Марго Робби в главной роли Алиса Таёжная — об одной из самых ожидаемых премьер этого лета
Владимир Мединский — об «Отряде самоубийц»
Министр культуры раскритиковал голливудскую продукцию, сравнив её с российским патриотическим кино
Владимир Мединский — об «Отряде самоубийц» Министр культуры раскритиковал голливудскую продукцию, сравнив её с российским патриотическим кино
«Отряд самоубийц», «Месть от кутюр», «Джульетта» Алиса Таёжная — об очередной супергеройской экранизации, фильме с Кейт Уинслет в главной роли и новой картине Педро Альмодовара
«Отряд самоубийц», «Месть от кутюр», «Джульетта» Алиса Таёжная — об очередной супергеройской экранизации, фильме с Кейт Уинслет в главной роли и новой картине Педро Альмодовара
Последний шанс: Из чего состоит «Отряд самоубийц» Джокер, Дэдшот, Харли Квинн и отсылки к «Грязной дюжине» — Гриша Пророков рассказывает всё самое важное о главной кинопремьере недели