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Новая музыка
Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме
«Я предложила сделать что-то среднее между Кендриком Ламаром и Лорд. Из этого ничего не вышло»
Новая музыка
Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме
«Я предложила сделать что-то среднее между Кендриком Ламаром и Лорд. Из этого ничего не вышло»
Интервью
«Озера»: «В 2018 году все — клише»
Первое и последнее интервью с московским дуэтом — без масок
Интервью
«Озера»: «В 2018 году все — клише»
Первое и последнее интервью с московским дуэтом — без масок