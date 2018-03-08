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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме

Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме«Я предложила сделать что-то среднее между Кендриком Ламаром и Лорд. Из этого ничего не вышло»

Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме

Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме
«Я предложила сделать что-то среднее между Кендриком Ламаром и Лорд. Из этого ничего не вышло»

«Озера»: «В 2018 году все — клише»

«Озера»: «В 2018 году все — клише»Первое и последнее интервью с московским дуэтом — без масок

«Озера»: «В 2018 году все — клише»

«Озера»: «В 2018 году все — клише»
Первое и последнее интервью с московским дуэтом — без масок