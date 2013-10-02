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Новости

«Кураж-Бамбей» займется озвучкой фильмов и сериалов для «Ростелекома»

Они выйдут на видеосервисе Wink

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Новости

«Кураж-Бамбей» займется озвучкой фильмов и сериалов для «Ростелекома» Они выйдут на видеосервисе Wink

Новости

В русской озвучке «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера

А в оригинальной версии фильма его просто скрыли звуковым сигналом

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Новости

В русской озвучке «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера А в оригинальной версии фильма его просто скрыли звуковым сигналом

Новости

«Яндекс.Навигатор» заговорил голосами героев «Звездных войн»

Пользователи могут выбрать озвучку Дарта Вейдера и мастера Йоды

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Новости

«Яндекс.Навигатор» заговорил голосами героев «Звездных войн» Пользователи могут выбрать озвучку Дарта Вейдера и мастера Йоды

«Перехожу на этот тембр, и люди приходят в смятение»: Актёры дубляжа — о своей работе
Люди в городе

«Перехожу на этот тембр, и люди приходят в смятение»: Актёры дубляжа — о своей работеThe Village поговорил с российскими «голосами» Брэда Питта, Анджелины Джоли и Скарлетт Йоханссон

Люди в городе

«Перехожу на этот тембр, и люди приходят в смятение»: Актёры дубляжа — о своей работе The Village поговорил с российскими «голосами» Брэда Питта, Анджелины Джоли и Скарлетт Йоханссон

Слышу голоса: Кто озвучивает городские объявления
Как всё устроено
Слышу голоса: Кто озвучивает городские объявленияРедакция The Village поговорила с людьми, которые читают объявления на городских вокзалах, в аэропортах, метро и на стадионе и узнала об особенностях их работы.
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Слышу голоса: Кто озвучивает городские объявления
Как всё устроено

Слышу голоса: Кто озвучивает городские объявления Редакция The Village поговорила с людьми, которые читают объявления на городских вокзалах, в аэропортах, метро и на стадионе и узнала об особенностях их работы.