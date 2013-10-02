Новости
«Кураж-Бамбей» займется озвучкой фильмов и сериалов для «Ростелекома»
Они выйдут на видеосервисе Wink
Новости
«Кураж-Бамбей» займется озвучкой фильмов и сериалов для «Ростелекома» Они выйдут на видеосервисе Wink
Новости
В русской озвучке «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
А в оригинальной версии фильма его просто скрыли звуковым сигналом
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В русской озвучке «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера А в оригинальной версии фильма его просто скрыли звуковым сигналом
Новости
«Яндекс.Навигатор» заговорил голосами героев «Звездных войн»
Пользователи могут выбрать озвучку Дарта Вейдера и мастера Йоды
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«Яндекс.Навигатор» заговорил голосами героев «Звездных войн» Пользователи могут выбрать озвучку Дарта Вейдера и мастера Йоды
Люди в городе
«Перехожу на этот тембр, и люди приходят в смятение»: Актёры дубляжа — о своей работеThe Village поговорил с российскими «голосами» Брэда Питта, Анджелины Джоли и Скарлетт Йоханссон
Люди в городе
«Перехожу на этот тембр, и люди приходят в смятение»: Актёры дубляжа — о своей работе The Village поговорил с российскими «голосами» Брэда Питта, Анджелины Джоли и Скарлетт Йоханссон
Как всё устроено
Слышу голоса: Кто озвучивает городские объявленияРедакция The Village поговорила с людьми, которые читают объявления на городских вокзалах, в аэропортах, метро и на стадионе и узнала об особенностях их работы.
Как всё устроено