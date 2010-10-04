Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как умеренное потребление алкоголя влияет на работу мозга и памяти

Еще одна версия, сколько можно пить

Как умеренное потребление алкоголя влияет на работу мозга и памяти

В «Манеже» открылась выставка в память о праведниках Холокоста

Экспозиция также доступна онлайн

В «Манеже» открылась выставка в память о праведниках Холокоста

Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн
ПРОМО
Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн И какие свидетельства о тех годах хранят москвичи
Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн
ПРОМО

Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн
И какие свидетельства о тех годах хранят москвичи

В Третьяковке бесплатно покажут главные фильмы о Холокосте

И даже девятичасовой «Шоа»

В Третьяковке бесплатно покажут главные фильмы о Холокосте

«Суперпамять»: Как быстро запоминать иностранные слова
«Суперпамять»: Как быстро запоминать иностранные слова Способ, позволяющий выучить 50 новых слов в час
«Суперпамять»: Как быстро запоминать иностранные слова

«Суперпамять»: Как быстро запоминать иностранные слова
Способ, позволяющий выучить 50 новых слов в час

В парке Горького пройдет ретроспектива фильмов погибшего документалиста Александра Расторгуева

Год назад он был убит в Африке вместе с коллегами Орханом Джемалем и Кириллом Радченко

В парке Горького пройдет ретроспектива фильмов погибшего документалиста Александра Расторгуева

InLiberty проведет мастерскую о семейной памяти для подростков

Занятия пройдут 10–14 июня на площадке InLiberty «Рассвет»

InLiberty проведет мастерскую о семейной памяти для подростков

«Театр.doc» проведет вечер памяти Михаила Угарова

Мероприятие пройдет на новой сцене театра

«Театр.doc» проведет вечер памяти Михаила Угарова

В «Мемориале» пройдут чтения памяти Арсения Рогинского

Темой первого мероприятия стало диссидентство

В «Мемориале» пройдут чтения памяти Арсения Рогинского

Как прошла акция памяти Бориса Немцова

На шествие вышло более 10 тысяч человек

Как прошла акция памяти Бориса Немцова

«Международный мемориал» проведет дискуссию о спорных архитектурных памятниках

Главная тема обсуждения — «Стена памяти» в Коммунарке, которую открыли в октябре

«Международный мемориал» проведет дискуссию о спорных архитектурных памятниках

«30 лет совести»: Фильм о жертвах политического террора

Документалка, посвященная «Неделе совести», появилась на YouTube

«30 лет совести»: Фильм о жертвах политического террора

Мэрия Москвы одобрила шествие в память о Маркелове и Бабуровой

Шествие 19 января посвятят борьбе с ксенофобией

Мэрия Москвы одобрила шествие в память о Маркелове и Бабуровой

Памятник более 6 тысячам репрессированных на полигоне «Коммунарка»

Мемориал называется «Стена памяти»

Памятник более 6 тысячам репрессированных на полигоне «Коммунарка»

Основатель «Луркоморья» собирает деньги на психиатрическую помощь

Давид Хомак рассказал, что страдает затяжной депрессией, из-за которой у него начались проблемы с памятью

Основатель «Луркоморья» собирает деньги на психиатрическую помощь

Памятник Марине Цветаевой в Строгине

Бронзовую скульптуру выполнил Зураб Церетели

Памятник Марине Цветаевой в Строгине

На Большой Ордынке открылся культурный центр Андрея Вознесенского

Здесь будут проходить кинопоказы, творческие вечера и выставки

На Большой Ордынке открылся культурный центр Андрея Вознесенского

Мемориал к годовщине начала преследования геев в Чечне

ЛГБТ-активисты почтили память у постпредства республики в Москве

Мемориал к годовщине начала преследования геев в Чечне

На Пушкинской площади пройдет акция памяти жертв пожара в Кемерове

Москвичей зовут почтить память погибших

На Пушкинской площади пройдет акция памяти жертв пожара в Кемерове

К юбилею Высоцкого проведут спектакли, выставки и выпустят драгоценные монеты

Главной площадкой станет Дом Высоцкого на Таганке

К юбилею Высоцкого проведут спектакли, выставки и выпустят драгоценные монеты

Праздновать День Победы во Второй мировой войне

Эта инициатива должна восстановить историческую справедливость

Праздновать День Победы во Второй мировой войне

Памятная доска Солженицыну на Тверской

Показываем, как выглядит мемориал писателю на стене его дома

Памятная доска Солженицыну на Тверской

Хранилище воспоминаний об умерших «Буду помнить»

Сейчас пользователи могут бесплатно создать страницу памяти на портале

Хранилище воспоминаний об умерших «Буду помнить»

У главного здания МВД пройдет акция памяти погибших при исполнении служебного долга

«Свеча памяти» состоится 8 ноября

У главного здания МВД пройдет акция памяти погибших при исполнении служебного долга

В Ленобласти открыли мемориал погибшим в авиакатастрофе над Синаем

«Сад памяти» представляет собой коридор из плит с именами пассажиров лайнера А321

В Ленобласти открыли мемориал погибшим в авиакатастрофе над Синаем

На Лубянской площади пройдет акция памяти жертв Большого террора

Мероприятие пройдет в столице одиннадцатый раз

На Лубянской площади пройдет акция памяти жертв Большого террора

Цветы и свечи у посольства США в память о погибших в Лас-Вегасе

Фотографии с места пользователи разместили в Instagram

Цветы и свечи у посольства США в память о погибших в Лас-Вегасе

Минкультуры объявило конкурс на создание памятника Солженицыну

Проведение конкурса приурочено к 100-летнему юбилею со дня рождения писателя

Минкультуры объявило конкурс на создание памятника Солженицыну

В Театре на Таганке откроется музей памяти Юрия Любимова

30 сентября спектакль, посвященный режиссеру, покажут за один рубль

В Театре на Таганке откроется музей памяти Юрия Любимова

«Мемориал» в парке Горького расскажет детям про репрессии

Взрослых приглашают только с детьми

«Мемориал» в парке Горького расскажет детям про репрессии

На доме Немцова установили памятную табличку

Мемориал открыли по адресу Малая Ордынка, дом 3

На доме Немцова установили памятную табличку

В Москве перекроют Тверскую и Моховую улицы из-за акции «Питер — мы с тобой!»

Сама акция начнется в 17:00

В Москве перекроют Тверскую и Моховую улицы из-за акции «Питер — мы с тобой!»

Официанты — о том, как тренировать память
Официанты — о том, как тренировать память Люди, которые не пользуются блокнотами, чтобы запоминать заказы, рассказывают, как улучшить память
Официанты — о том, как тренировать память

Официанты — о том, как тренировать память
Люди, которые не пользуются блокнотами, чтобы запоминать заказы, рассказывают, как улучшить память

В музее ГУЛАГа 30 октября пройдет серия бесплатных мероприятий

Вход в музей также сделают бесплатным

В музее ГУЛАГа 30 октября пройдет серия бесплатных мероприятий

В сквере на Большой Дмитровке установят памятник Майе Плисецкой

Все расходы по созданию и размещению монумента возьмет на себя Министерство культуры России

В сквере на Большой Дмитровке установят памятник Майе Плисецкой

Задержанные во время акции матери погибших детей Беслана

Пять женщин сняли куртки, под которыми были надеты футболки с надписью «Путин — палач Беслана»

Задержанные во время акции матери погибших детей Беслана

Рядом с музеем ГУЛАГа создадут сад памяти бывших заключённых

Там высадят деревья, связанные с художественными произведениями известных заключённых, а также растения из бывших лагерей

Рядом с музеем ГУЛАГа создадут сад памяти бывших заключённых

Создатели Arzamas публично запустили сайт частной памяти Relikva

До этого портал работал в закрытом режиме — по приглашениям

Создатели Arzamas публично запустили сайт частной памяти Relikva

Джошуа Фоер «Эйнштейн гуляет по Луне»
Джошуа Фоер «Эйнштейн гуляет по Луне» H&F прочитал книгу Джошуа Фоера, посвящённую принципам работы памяти, и узнал методики, которые помогают лучше запоминать необходимую информацию.
Джошуа Фоер «Эйнштейн гуляет по Луне»

Джошуа Фоер «Эйнштейн гуляет по Луне»
H&F прочитал книгу Джошуа Фоера, посвящённую принципам работы памяти, и узнал методики, которые помогают лучше запоминать необходимую информацию.

Памятник Петру I могут демонтировать Памятник Петру I могут перенести в другое место. С такой инициативой выступил временно исполняющий обязанности мэра Владимир Ресин

Памятник Петру I могут демонтировать