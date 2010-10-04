Как умеренное потребление алкоголя влияет на работу мозга и памяти
Еще одна версия, сколько можно пить
В «Манеже» открылась выставка в память о праведниках Холокоста
Экспозиция также доступна онлайн
«Суперпамять»: Как быстро запоминать иностранные слова Способ, позволяющий выучить 50 новых слов в час
В парке Горького пройдет ретроспектива фильмов погибшего документалиста Александра Расторгуева
Год назад он был убит в Африке вместе с коллегами Орханом Джемалем и Кириллом Радченко
InLiberty проведет мастерскую о семейной памяти для подростков
Занятия пройдут 10–14 июня на площадке InLiberty «Рассвет»
В «Мемориале» пройдут чтения памяти Арсения Рогинского
Темой первого мероприятия стало диссидентство
«Международный мемориал» проведет дискуссию о спорных архитектурных памятниках
Главная тема обсуждения — «Стена памяти» в Коммунарке, которую открыли в октябре
«30 лет совести»: Фильм о жертвах политического террора
Документалка, посвященная «Неделе совести», появилась на YouTube
Мэрия Москвы одобрила шествие в память о Маркелове и Бабуровой
Шествие 19 января посвятят борьбе с ксенофобией
Памятник более 6 тысячам репрессированных на полигоне «Коммунарка»
Мемориал называется «Стена памяти»
Основатель «Луркоморья» собирает деньги на психиатрическую помощь
Давид Хомак рассказал, что страдает затяжной депрессией, из-за которой у него начались проблемы с памятью
На Большой Ордынке открылся культурный центр Андрея Вознесенского
Здесь будут проходить кинопоказы, творческие вечера и выставки
Мемориал к годовщине начала преследования геев в Чечне
ЛГБТ-активисты почтили память у постпредства республики в Москве
На Пушкинской площади пройдет акция памяти жертв пожара в Кемерове
Москвичей зовут почтить память погибших
К юбилею Высоцкого проведут спектакли, выставки и выпустят драгоценные монеты
Главной площадкой станет Дом Высоцкого на Таганке
Праздновать День Победы во Второй мировой войне
Эта инициатива должна восстановить историческую справедливость
Памятная доска Солженицыну на Тверской
Показываем, как выглядит мемориал писателю на стене его дома
Хранилище воспоминаний об умерших «Буду помнить»
Сейчас пользователи могут бесплатно создать страницу памяти на портале
У главного здания МВД пройдет акция памяти погибших при исполнении служебного долга
«Свеча памяти» состоится 8 ноября
В Ленобласти открыли мемориал погибшим в авиакатастрофе над Синаем
«Сад памяти» представляет собой коридор из плит с именами пассажиров лайнера А321
На Лубянской площади пройдет акция памяти жертв Большого террора
Мероприятие пройдет в столице одиннадцатый раз
Цветы и свечи у посольства США в память о погибших в Лас-Вегасе
Фотографии с места пользователи разместили в Instagram
Минкультуры объявило конкурс на создание памятника Солженицыну
Проведение конкурса приурочено к 100-летнему юбилею со дня рождения писателя
В Театре на Таганке откроется музей памяти Юрия Любимова
30 сентября спектакль, посвященный режиссеру, покажут за один рубль
«Мемориал» в парке Горького расскажет детям про репрессии
Взрослых приглашают только с детьми
В Москве перекроют Тверскую и Моховую улицы из-за акции «Питер — мы с тобой!»
Сама акция начнется в 17:00
Официанты — о том, как тренировать память Люди, которые не пользуются блокнотами, чтобы запоминать заказы, рассказывают, как улучшить память
В музее ГУЛАГа 30 октября пройдет серия бесплатных мероприятий
Вход в музей также сделают бесплатным
В сквере на Большой Дмитровке установят памятник Майе Плисецкой
Все расходы по созданию и размещению монумента возьмет на себя Министерство культуры России
Задержанные во время акции матери погибших детей Беслана
Пять женщин сняли куртки, под которыми были надеты футболки с надписью «Путин — палач Беслана»
Рядом с музеем ГУЛАГа создадут сад памяти бывших заключённых
Там высадят деревья, связанные с художественными произведениями известных заключённых, а также растения из бывших лагерей
Создатели Arzamas публично запустили сайт частной памяти Relikva
До этого портал работал в закрытом режиме — по приглашениям