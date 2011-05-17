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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В центре Москвы постепенно разваливается здание Некрасовской библиотеки. Вот как оно выглядит сейчас

Горы хлама и отваливающаяся штукатурка

В центре Москвы постепенно разваливается здание Некрасовской библиотеки. Вот как оно выглядит сейчас

Дому Черникова отказали в статусе памятника (обновлено)

Власти договорились с застройщиком о сохранении фасада здания, но его судьба до сих пор не определена

Дому Черникова отказали в статусе памятника (обновлено)

Деревянный дом купца Виноградова на юго-востоке Москвы признали памятником архитектуры

Его построили в 1880 году по проекту неизвестного архитектора

Деревянный дом купца Виноградова на юго-востоке Москвы признали памятником архитектуры

Мосгорнаследие потребовало отобрать электротеатр «Форум» у собственника

Новый владелец пережившего пожар здания уклоняется от реставрации

Мосгорнаследие потребовало отобрать электротеатр «Форум» у собственника

Защитники Таганской АТС — о важности сохранения здания
Защитники Таганской АТС — о важности сохранения здания The Village расспросил участников народного схода в защиту здания о том, почему они хотят спасти Таганскую телефонную станцию
Защитники Таганской АТС — о важности сохранения здания

Защитники Таганской АТС — о важности сохранения здания
The Village расспросил участников народного схода в защиту здания о том, почему они хотят спасти Таганскую телефонную станцию

Усадьбу на Малой Полянке выставили на аукцион

На продажу выставлены все три корпуса усадьбы XIX века

Усадьбу на Малой Полянке выставили на аукцион

Реконструкция Малого театра за 870 миллионов рублей

Все работы должны быть окончены до 15 сентября 2016 года

Реконструкция Малого театра за 870 миллионов рублей

Состояние Дома Мельникова проконтролирует специальная комиссия

Специальная комиссия Стройкомплекса Москвы проследит, чтобы новое строительство рядом с Домом Мельникова не повлияло на его состояние.

Состояние Дома Мельникова проконтролирует специальная комиссия

Два московских здания признаны памятниками

Типографию ЖУРГАЗа и дом Целибеева-Арсентьева внесли в Единый госреестр объектов культурного наследия.

Два московских здания признаны памятниками

Типографию журнала «Огонёк» признали памятником архитектуры

«Сносная комиссия» признала здание типографии журнала «Огонёк», построенное по проекту Эль Лисицкого, объектом культурного наследия регионального значения.

Типографию журнала «Огонёк» признали памятником архитектуры

Дворец на Яузе выставили на аукцион Легендарный московский особняк начала ХХ века собираются продать — власти уверяют, что он уже давно не является памятником архитектуры.

Дворец на Яузе выставили на аукцион

В зоне риска: Палаты Гурьевых в Потаповском переулке
В зоне риска: Палаты Гурьевых в Потаповском переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — палаты Гурьевых в Потаповском переулке.
В зоне риска: Палаты Гурьевых в Потаповском переулке

В зоне риска: Палаты Гурьевых в Потаповском переулке
The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — палаты Гурьевых в Потаповском переулке.

В зоне риска: Деревянный особняк Замоскворечья на Большой Ордынке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В шестом выпуске — деревянный особняк Замоскоречья на Большой Ордынке.

В зоне риска: Деревянный особняк Замоскворечья на Большой Ордынке

В зоне риска: дом Кольбе на Большой Якиманке The Village начинает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В первом выпуске — дом Кольбе на Большой Якиманке.

В зоне риска: дом Кольбе на Большой Якиманке