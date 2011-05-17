В центре Москвы постепенно разваливается здание Некрасовской библиотеки. Вот как оно выглядит сейчас
Горы хлама и отваливающаяся штукатурка
В центре Москвы постепенно разваливается здание Некрасовской библиотеки. Вот как оно выглядит сейчас Горы хлама и отваливающаяся штукатурка
Дому Черникова отказали в статусе памятника (обновлено)
Власти договорились с застройщиком о сохранении фасада здания, но его судьба до сих пор не определена
Дому Черникова отказали в статусе памятника (обновлено) Власти договорились с застройщиком о сохранении фасада здания, но его судьба до сих пор не определена
Деревянный дом купца Виноградова на юго-востоке Москвы признали памятником архитектуры
Его построили в 1880 году по проекту неизвестного архитектора
Деревянный дом купца Виноградова на юго-востоке Москвы признали памятником архитектуры Его построили в 1880 году по проекту неизвестного архитектора
Мосгорнаследие потребовало отобрать электротеатр «Форум» у собственника
Новый владелец пережившего пожар здания уклоняется от реставрации
Мосгорнаследие потребовало отобрать электротеатр «Форум» у собственника Новый владелец пережившего пожар здания уклоняется от реставрации
Защитники Таганской АТС — о важности сохранения здания The Village расспросил участников народного схода в защиту здания о том, почему они хотят спасти Таганскую телефонную станцию
Усадьбу на Малой Полянке выставили на аукцион
На продажу выставлены все три корпуса усадьбы XIX века
Усадьбу на Малой Полянке выставили на аукцион
На продажу выставлены все три корпуса усадьбы XIX века
Реконструкция Малого театра за 870 миллионов рублей
Все работы должны быть окончены до 15 сентября 2016 года
Реконструкция Малого театра за 870 миллионов рублей Все работы должны быть окончены до 15 сентября 2016 года
Состояние Дома Мельникова проконтролирует специальная комиссия
Специальная комиссия Стройкомплекса Москвы проследит, чтобы новое строительство рядом с Домом Мельникова не повлияло на его состояние.
Состояние Дома Мельникова проконтролирует специальная комиссия Специальная комиссия Стройкомплекса Москвы проследит, чтобы новое строительство рядом с Домом Мельникова не повлияло на его состояние.
Два московских здания признаны памятниками
Типографию ЖУРГАЗа и дом Целибеева-Арсентьева внесли в Единый госреестр объектов культурного наследия.
Два московских здания признаны памятниками Типографию ЖУРГАЗа и дом Целибеева-Арсентьева внесли в Единый госреестр объектов культурного наследия.
Типографию журнала «Огонёк» признали памятником архитектуры
«Сносная комиссия» признала здание типографии журнала «Огонёк», построенное по проекту Эль Лисицкого, объектом культурного наследия регионального значения.