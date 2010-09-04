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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На портале «Узнай Москву» появился виртуальный тур по недоступным крышам Москвы

Становимся легальными руферами в самоизоляции

На портале «Узнай Москву» появился виртуальный тур по недоступным крышам Москвы

В «Звезде» пройдет фестиваль авторского кино «Панорама»

Там покажут дебютантов крупнейших европейских киносмотров

В «Звезде» пройдет фестиваль авторского кино «Панорама»

Проект «Земля 2050» с панорамой Москвы будущего

«Лаборатория Касперского» создала площадку с прогнозами экспертов-футорологов

Проект «Земля 2050» с панорамой Москвы будущего

В Москве запустят виртуальные 3D-экскурсии по природным паркам

Сервис обещают ввести в работу до конца года

В Москве запустят виртуальные 3D-экскурсии по природным паркам

В интернете появился бесплатный виртуальный тур по Кремлю

Компания AirPano представила трёхмерную фотосъёмку Московского Кремля с высоты птичьего полёта.

В интернете появился бесплатный виртуальный тур по Кремлю

Барселона - 10 желаний В Барселоне мы были не первый раз, поэтому в эту поездку не стали строить планы что-то увидеть или где-то побывать, просто не спеша, исполняли свои сиюминутные желания, пусть иногда и абсолютно безрассудные. И знаете, это приятно.

Барселона - 10 желаний