На портале «Узнай Москву» появился виртуальный тур по недоступным крышам Москвы
Становимся легальными руферами в самоизоляции
В «Звезде» пройдет фестиваль авторского кино «Панорама»
Там покажут дебютантов крупнейших европейских киносмотров
Проект «Земля 2050» с панорамой Москвы будущего
«Лаборатория Касперского» создала площадку с прогнозами экспертов-футорологов
В Москве запустят виртуальные 3D-экскурсии по природным паркам
Сервис обещают ввести в работу до конца года
В интернете появился бесплатный виртуальный тур по Кремлю
Компания AirPano представила трёхмерную фотосъёмку Московского Кремля с высоты птичьего полёта.
Барселона - 10 желаний В Барселоне мы были не первый раз, поэтому в эту поездку не стали строить планы что-то увидеть или где-то побывать, просто не спеша, исполняли свои сиюминутные желания, пусть иногда и абсолютно безрассудные. И знаете, это приятно.