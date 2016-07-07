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Москва в цифрах
Что осталось от Ходынского аэродрома
И во сколько обойдется обновление района
Москва в цифрах
Что осталось от Ходынского аэродрома
И во сколько обойдется обновление района
Архитектура
Каким будет парк на Ходынском поле
Архитекторы из Kleinewelt Architekten рассказали о своём проекте реконструкции парка
Архитектура
Каким будет парк на Ходынском поле
Архитекторы из Kleinewelt Architekten рассказали о своём проекте реконструкции парка